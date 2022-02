NASA objavila detalje o planu povratka uzoraka tla s Marsa na Zemlju

NASA je ovoga tjedna kompaniji Lockheed Martin Space povjerila posao razvoja i izrade marsovske sonde koja će biti ključni dio povratka uzoraka tla s Marsa na Zemlju. Povijesni pothvat dopreme uzoraka, kako bi ih znanstvenici izbliza proučili, bit će zajednički projekt NASA-e i ESA-e, a sada su objavljeni i neki operativni detalji cijele misije Mars Sample Return.

Uzorci tla na Marsu već su u fazi prikupljanja. Za to je zadužen rover Perseverance, koji svojom bušilicom prodire u znanstvenicima zanimljive stijene, prikuplja pijesak i kamenje te ih pakira u posebne titanijske kontejnere, nalik epruvetama. Plan je da ih prikupi 40-ak i ostavi na tlu u krateru Jezero, gdje će ih buduća misija pronaći i pokupiti.

Prvi povratni let na Mars

Njezina osnova bit će nova marsovska sonda, Sample Retrieval Lander, koja će pokupiti uzroke i pripremiti ih za slanje na Zemlju. Potom će oni biti lansirani u orbitu Marsa malenom raketom MAV (Mars Ascent Vehicle), koju će za te svrhe proizvesti Lockheed Martin. Nakon lansiranja MAV-a s landera, on će se u Marsovoj orbiti susresti s letjelicom Europske svemirske agencije Earth Return Orbiter.

Ona će preuzeti uzorke i na siguran ih način vratiti na Zemlju. Dogodit će se to ne tako skoro – trenutačni plan kaže da će prvi uzorci s Marsa stići tek početkom ili sredinom 2030-ih godina. Kako bi se to dogodilo, i Sample Retrieval Lander i Earth Return Orbiter morat će prema Marsu biti lansirani sredinom ili krajem ovog desetljeća, iskorištavajući idealne orbitalne položaje Marsa i Zemlje (koji se događaju svakih 2,1 godinu).

NASA-in Lander tako ima očekivano vrijeme lansiranja najranije 2026. ili 2028. godine, što postavlja i rokove Lockheed Martinu za razvoj rakete MAV. NASA im je za to osigurala do 194 milijuna dolara, a za taj iznos američka će kompanija morati u najviše šest godina dizajnirati, razviti, testirati i evaluirati cijeli sustav, kao i isporučiti više pokusnih i jedan primjerak rakete spreman za lansiranje na Mars. Postat će to vjerojatno prva ljudskom rukom izrađena letjelica koja je poletjela s Marsa (ne pretekne li ih kojim slučajem SpaceX-ov Starship).