Pripreme za prvi povratak uzoraka tla s Marsa odvijaju se u ESA-i i NASA-i

Misija Mars Sample Return, u sklopu koje će američke i europske svemirske agencije surađivati na prvom povijesnom povratu uzoraka tla s Marsa na Zemlju, bit će lansirana najvjerojatnije 2027. godine. Cilj joj je na Mars poslati Earth Return Orbiter, letjelicu koju će umetnuti u orbitu oko Marsa, a godinu nakon toga i Sample Retrieval Lander, maleni rover koji će s tla prikupiti cilindre s uzorcima, koje trenutačno tamo ostavlja rover Perseverance. O toj misiji već smo nešto više pojedinosti objavili prošloga ljeta, a sada iz ESA-e i NASA-e stižu i vijesti o napretku u pripremama.

Robotska ruka za prikup

ESA je podijelila video animaciju, kojom su prikazali kako bi trebao izgledati spomenuti lander te kako će, uz pomoć robotske ruke nastale u toj agenciji, prikupljati titanijske cilindre s površine. Automatizirana robotska ruka europske proizvodnje bit će duga 2,5 metra i predstavljat će ključan dio misije Mars Sample Return. Osim što će raditi potpuno autonomno, dizajnirana je da bude otporna na vanjske uvjete na Marsu, visoko pouzdana, a sve to uz sedam stupnjeva slobode kretanja.

Pokretima će ruke upravljati računalo, uz pomoć dvaju kamera i niza senzora. Ruka će moći obaviti zahtjevne pokrete, nježno prihvatiti i "osjetiti" predmet koji hvata, podići ga s tla, pohraniti u poseban spremnik te zatvoriti njegov poklopac prije nego se on uputi na povratno putovanje prema Zemlji. Uzorci s Marsa trebali bi znanstvenike na Zemlji obradovati 2033. godine.

Poseban laboratorij za pohranu

Jednom kada stignu, pak, NASA će povijesne i iznimno dragocjene uzorke preusmjeriti u svoj novi laboratorij u Houstonu. Tamo će, u sklopu Svemirskog centra Johnson, biti oformljen poseban ured za prihvat, skladištenje, analizu, sortiranje, i sve ostale radnje koje će biti potrebne, vezano za uzorke tla s Marsa. Budući da će to biti prvi takvi primjerci, oni će znanstvenicima moći dati daleko više podataka negoli instrumenti koje su do sada slali na Mars. Značajno sofisticiranija oprema dostupna je na Zemlji, no uzorci će morati biti vrlo pažljivo čuvani kako ih se ne bi kontaminiralo – primarno ako u njima želimo pronaći znakove sadašnjeg ili nekadašnjeg života mikrobiološkog oblika.