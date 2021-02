Uživo od 20h: "Sedam minuta straha" slijetanja NASA-inog rovera na Mars

Nakon nešto više od šest mjeseci i prijeđenih 500-tinjak milijuna kilometara, NASA-ina sonda koja nosi rover Perseverance večeras napokon stiže do Marsa. Osim naprednog rovera sa znanstvenim instrumentima i na nuklearni pogon, ova misija prvi puta na Mars nosi i helikopter koji će tamo letjeti i istraživati okolinu. Osim toga cilj ove misije je potraga za tragovima života, na Marsu te priprema uzoraka za povrat na Zemlju, što bi se trebalo dogoditi u narednih deset godina.

Ima li života u Jezeru

Kako bi misija bila uspješna, prvo je potrebno Perseverance sigurno spustiti na tlo, u 45 kilometara široki krater Jezero (nazvan prema mjestu u BiH), koji je nekada bio pun vode – bio je, dakle i sam jezero. Na dnu tog nekadašnjeg jezera, a danas dnu kratera, znanstvenici se nadaju pronaći fosilizirane ostatke bakterija koji bi im potvrdili teoriju o tome da je Mars nekada vrvio mikrobima. Jezero je također idealno mjesto za istraživanje geološke povijesti Marsa i Sunčevog sustava jer je njegov rub načinjen od najstarijih dostupnih stijena, izbačenih na površinu kada je, udarcem asteroida, krater nastao.

Sljedećih sedam minuta je ključno

Slijetanje kojem ćemo večeras svjedočiti najzahtjevniji je dio misije. Kako bi se inače kakva letjelica spustila na tlo planeta, obično se koristi usporavanje trenjem, padobrani ili reverzni potisak raketnih motora. No, u ovom slučaju NASA koristi sve to – plus "svemirsko dizalo". Sonda s roverom u svojoj unutrašnjosti će prvo ući u atmosferu brzinom od oko 19.500 km/h i kočiti trenjem, zaštićena toplinskim štitom koji će se grijati do 1300°C, te će autonomno tražiti najbolje mjesto za slijetanje.

Potom će, kada uspori na željenu brzinu, otvoriti nadzvučni padobran promjera 21,5 metara, najveći ikada te vrste poslan na drugi planet. Iz zaštitne kapsule nakon toga će biti ispušten rover s postoljem na kojem su raketni motori. Oni će preciznije pozicionirati cijeli sklop na mjesto slijetanja i usporiti ga. Kada rover bude 20-ak metara iznad tla, s te platforme bit će spušten "dizalom" i njegovim 7,6 metara dugim sajlama, a ona će nakon uspješnog dodira rovera s tlom na raketni pogon odletjeti na sigurnu udaljenost.

Cijeli taj proces, za vrijeme kojeg kontrola misije neće imati mogućnosti kontakta sa sondom niti kontrole nad njom, traje oko sedam minuta, pa ga u NASA-i stoga i nazivaju "sedam minuta straha". Sve što se unutar tog vremena bude događalo bit će pod autonomnom kontrolom računala u sondi.

Najteže slijetanje u povijesti

Na sličan način na Marsovu površinu u kolovozu 2012. godine spušten je i rover Curiosity, no Perseverance je napredniji, a samim time i veći i teži. Zbog zahtjevnosti terena na koji cilja ova će sonda morati samostalno navigirati, snimati tlo, te odabrati najbolje mjesto za spustiti rover. Niz izazova koji će u samo sedam minuta roboti i računala na sondi morati savladati, te niza manevara koje će morati uspješno izvesti, slijetanje Perseverancea okarakterizirano je kao najteže u NASA-inoj povijesti.

Kao i inače kod velikih misija i događaja, NASA je osigurala prijenos uživo, koji donosimo na kraju ovog teksta. S prijenosom će početi u 20:15 sati, a samo slijetanje očekuje se oko 21:55. Nakon što prođe "sedam minuta straha" NASA će još 11 minuta morati čekati signal s Marsa, i tek potom će doznati hoće li im se godine rada i 2,8 milijardi dolara uloženih u misiju Mars 2020 početi već sutra isplaćivati kroz nove znanstvene spoznaje.

Live prijenos (početak u 20:15, kulminacija u 21:55)