Amazon predstavio novu generaciju uređaja iz linije Echo

Nova generacija Amazonovih uređaja iz linije Echo već je dostupna za prednarudžbu u Europi, cijene se kreću od 110 eura

Amazon je predstavio četiri nova uređaja iz linije Echo, razvijenih za rad s tvrtkinom nadograđenom platformom Alexa+. Riječ je o pametnim zvučnicima Echo Dot Max i Echo Studio te dva nova Echo Show uređaja s ugrađenim zaslonima od 8 i 11 inča.

Najmanji od navedenih zvučnika, Echo Dot Max, dolazi s dvostrukim zvučničkim jedinicama s niskotoncem i visokotoncem, integriranim izravno u kućište čime se postiže puniji zvuk. Zvučnik svoj ton prilagođava okruženju, a iz Amazona tvrde da pruža triput jači bas od Echo Dota 5. generacije.

Echo Studio predstavlja veću verziju Dot Maxa, s niskotoncem visokog pomaka i tri širokopojasne zvučničke jedinice, uz podršku za prostorni zvuk i Dolby Atmos, a sve to u kućištu 40 posto manjem od prvog Studija. Echo Studio i Echo Dot Max mogu se povezivati za stereo ili surround doživljaj, uz mogućnost uparivanja do pet uređaja s Fire TV stickovima za kućno kino.

Nadalje, Echo Show 8 i 11 imaju novu in-cell touch tehnologiju zaslona, što znači da je dodirni sloj ugrađen izravno u sam ekran. Uz to, koriste i takozvani negativni tekući kristal, što znači da pikseli u neaktivnom stanju propuštaju više svjetla pa je slika svjetlija s boljim kontrastom i širim kutom gledanja. Oba modela inače imaju kameru od 13 MP za videopozive te mogućnost personaliziranog prikaza sadržaja pomoću Alexe.

Svi modeli unutar osvježene linije Echo opremljeni su poboljšanim Amazonovim čipovima s AI akceleratorima. Echo Dot Max pokreće AZ3, dok Echo Studio i Echo Show modeli koriste snažniji AZ3 Pro. Prema riječima Amazona, novi hardver donosi brži odaziv, poboljšanu kvalitetu mikrofona i naprednije AI mogućnosti.

Cijene novih uređaja kreću se od 110 eura za Echo Dot Max, 200 eura za Echo Show 8, do 240 eura za Echo Studio i Echo Show 11.