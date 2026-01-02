LG Xboom Stage 1 koristi AI za uklanjanje vokala i pretvara svaku pjesmu u karaoke

Umjetna inteligencija sve se više probija i u svijet prijenosnih zvučnika, a LG to potvrđuje novim modelom Xboom Stage 501

Matej Markovinović petak, 2. siječnja 2026. u 14:42
LG Stage 501 📷 Foto: LG
LG Stage 501 Foto: LG

LG proširuje svoju liniju Xboom zvučnikom koji je fokusiran na karaoke. Riječ je o modelu Stage 501 koji uz pomoć AI značajke Karaoke Master može ukloniti ili prilagoditi vokale iz gotovo svake pjesme.

Očito je, dakle, da se radi o zvučniku koji je namijenjen za zabave i za pjevanje karaoka, stoga ima i značajku za prilagođavanje visine tona pjesme, čime se olakšava pjevanje korisnicima koji ne mogu pratiti originalni tonalitet.

S dizajnerske strane, Stage 501 zadržava prepoznatljiv vizualni identitet cijele linije Xboom, a uz to donosi i unaprijeđenu audio konfiguraciju s dvostrukim wooferima i full-range zvučničkim jedinicama. Iz LG-ja kažu da ovakva kombinacija osigurava snažniji i blgogatiji zvuk, prilagođen velikim prostorima i atmosferi za tulum.

Zvučnik inače ima zamjenjivu bateriju kapaciteta 99 Wh, koja omogućuje do 25 sati reprodukcije, dok maksimalna snaga iznosi 160 W, odnosno do 220 W kada je spojen na struju. Ugrađena je i AI tehnologija koja automatski prilagođava EQ postavke ovisno o glazbi koja se pušta, kao i rasvjetu koja se sinkronizira s glazbom. Tu je i Space Calibration Pro, sustav koji prilagođava zvuk akustici prostora u kojem se zvučnik koristi.

Cijena za sada nije poznata, ali iz LG-ja kažu da će Stage 501 stići na tržište nekad tijekom ove godine.

 



