Snapdragon 8 Gen 5 predstavlja povoljniju, ali dovoljno jaku alternativu Eliteu
Qualcommov novi SoC za 'flagship killere', Snapdragon 8 Gen 5, prvo će se naći u OnePlusovim mobitelima, a kasnije će ga koristiti i ostali proizvođači
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
|Proizvodni proces
|TSMC 3nm
|Glavna jezgra
|2× Oryon Prime (3,8 GHz)
|Jezgra za performanse
|6× Oryon Performance (3,32 GHz)
|GPU
|Adreno 840 GPU
|RAM
|LPDDR5X do 4.200 MHz
|Pohrana
|UFS 4.0
|Povezivost
|5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 i UWB
|Prikaz
|4K pri 60 Hz, QHD+ pri 144 Hz
Kao što je bilo i najavljivano, Qualcomm je predstavio SoC koji će se pozicionirati stepenicu ispod njihovog Snapdragon 8 Elitea Gen 5. Radi se o Snapdragonu 8 Gen 5 koji ima za cilj pružiti korisnicima performanse flagshipa, ali u uređajima pristupačnije cijene. Drugim riječima, briljirat će u takozvanom „flagship killer“ segmentu.
Naime, Snapdragon 8 Gen 5 napravljen je na 3-nanometarskom proizvodnom procesu, baš kao i Elite, i koristi treću generaciju Oryon CPU-a s dvije glavne jezgre takta 3,8 GHz i šest jezgri za performanse koje rade na 3,32 GHz.
Što se tiče performansi, Qualcomm uspoređuje Snapdragon 8 Gen 5 s dvije godine starim Snapdragonom 8 Gen 3. U odnosu na njega, novi SoC nudi 36 posto brže CPU performanse, za 11 posto snažniju grafiku, 46 posto bržu obradu AI-a te za 13 posto manju potrošnju energije uz ukupnu uštedu od 36 posto na razini SoC-a.
Qualcomm je opremio Snapdragon 8 Gen 5 istim GPU-om kakav ima i Snapdragon 8 Elite Gen 5, ali bez memorije visokih performansi (HPM).
Snapdragon 8 Gen 5 koristi i Hexagon NPU koji donosi za 46 posto bolju obradu AI zadataka u odnosu na Snapdragon 8 Gen 3, uz podršku za AI obradu na samom uređaju i multi-modalni unos podataka. Od ostalih specifikacija, istaknimo Spectra ISP i X80 5G Modem-RF, isti onaj kakav se koristi i u prošlogodišnjem Snapdragon 8 Eliteu.
Prvi koji proizvođač koji će u svoje mobitele staviti Snapdragon 8 Gen 5 bit će OnePlus, a uskoro bi to trebali napraviti i Vivo, Motorola i iQOO u Kini.