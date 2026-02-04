AnTuTu objavio listu najbržih Android uređaja za siječanj

U kategoriji najbržih flagship mobitela, većinu njih pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, no u srednjem rangu je ipak popularniji MediaTek

AnTuTu je objavio rang liste najbržih mobitela i tableta s Androidom za siječanj, temeljene na testiranjima provedenim tijekom mjeseca u Kini.

U kategoriji flagship mobitela na vrhu se i dalje nalazi RedMagic 11 Pro+ koji je ostvario čak 4.104.271 bod u AnTuTu v11 benchmarku. Ipak, njegova dominacija vjerojatno neće još dugo trajati, jer se ovog mjeseca očekuje predstavljanje modela iQOO 15 Ultra za kojeg proizvođač već neko vrijeme najavljuje vrhunske performanse.

Nadalje, drugo mjesto pripalo je posebnoj verziji Viva X300 Pro, dok se u nastavku ljestvice nalaze Realme GT 8 Pro, iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15, Redmi K90 Pro Max i Vivo X300. Većinu ovih mobitela pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, a tek dva modela imaju MediaTekov Dimensity 9500.

Screenshot: AnTuTu

Što se tiče srednjeg ranga mobitela, tu je prvo mjesto zauzeo Honor Power 2 s prosječnim rezultatom od 2.218.856 bodova. Nakon toga slijede Oppo Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 14 Pro, iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, Oppo Reno 14, Redmi Note 12 Turbo, OnePlus Turbo 6V i Redmi Note 15 Pro+.

Ovdje dominiraju MediaTekovi SoC-ovi iz serije Dimensity 8, koji zauzimaju prvih sedam pozicija. Najnoviji Dimensity 8500 očekivano je na vrhu, iako razlika u odnosu na prethodni 8400 nije osobito velika, o čemu smo i mi pisali ovdje.

Screenshot: AnTuTu

Na ljestvici tableta uvjerljivo vodi Honor Magic Pad 3 Pro 13.3, ujedno i jedini tablet sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC-om. Razlika u odnosu na drugoplasirani Oppo Pad 4 Pro je velika, no od drugog do desetog mjesta bodovni razmak iznosi svega oko 400.000 bodova, što upućuje na vrlo izjednačenu konkurenciju.

Treće mjesto zauzeo je H3C MegaBook s Intelovim Core Ultra 5 228V procesorom, a slijede OnePlus Pad 2 Pro, Lenovo Legion Y700, RedMagic Astra, Xiaomi Pad 8 Pro, iQOO Pad 5 Pro i Redmi K Pad.