Am I Good? - još jedna lijepo osmišljena aplikacija za elegantno praćenje troškova

Aplikacija za upravljanje osobnim financijama i praćenje troškova definitivno ne nedostaje, a ovo je još jedna koja se pokušava nametnuti u prilično žestokoj konkurenciji. Dopast će se onima koji su skloniji minimalizmu i relativno visokoj razini estetike…

OSNOVNI PODACI Naziv Am I Good? Namjena Aplikacija za praćenje prihoda i rashoda Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Kako bi se dobro upravljalo osobnim financijama prilično je važno bilježiti i pratiti sve troškove, pa ni ne čudi da postoji niza aplikacija koje upravo takvo što i nude. Am I Good još je jedna takva aplikacija, ali koja se ponajprije ističe minimalističkim pristupom, te lijepo osmišljenim sučeljem.

Nije potrebno imati korisnički račun, a nakon instalacije dovoljno je definirati početni saldo i valutu te onda samo treba početi redovito unositi prihode i rashode. Pritom aplikacija ne nudi neke posebno napredne mogućnosti i sve se svodi na praćenje novčanog toka, odnosno, prihodi, rashodi i koje je trenutačno stanje.

Nema kategorija troškova (podržani su tagovi), nema grafikona, nema neke posebno napredne analitike i izvještaja, ali s obzirom na to da se aplikacija usredotočuje tek na praćenje aktualnog financijskog stanja i troškova i davanje odgovora na pitanje iz samoga naziva aplikacije, to ni nije potrebno.

Ipak, ta ograničenja treba imati na umu jer ovo nije aplikacija koja se želi pozicionirati kao sveobuhvatno rješenje za upravljanje osobnim financijama, nego tek kao aplikacija koja će pomoći kroz neko razdoblje steći kontrolu nad osobnom potrošnjom i prihodima. Dobro je to što je se može koristiti besplatno, ali i to što se svi podaci čuvaju lokalno na pametnom telefonu.