Am I Good? - još jedna lijepo osmišljena aplikacija za elegantno praćenje troškova

Aplikacija za upravljanje osobnim financijama i praćenje troškova definitivno ne nedostaje, a ovo je još jedna koja se pokušava nametnuti u prilično žestokoj konkurenciji. Dopast će se onima koji su skloniji minimalizmu i relativno visokoj razini estetike…

Matija Gračanin petak, 14. studenog 2025. u 06:35
OSNOVNI PODACI
Naziv Am I Good? 
Namjena Aplikacija za praćenje prihoda i rashoda
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Kako bi se dobro upravljalo osobnim financijama prilično je važno bilježiti i pratiti sve troškove, pa ni ne čudi da postoji niza aplikacija koje upravo takvo što i nude. Am I Good još je jedna takva aplikacija, ali koja se ponajprije ističe minimalističkim pristupom, te lijepo osmišljenim sučeljem.

Nije potrebno imati korisnički račun, a nakon instalacije dovoljno je definirati početni saldo i valutu te onda samo treba početi redovito unositi prihode i rashode. Pritom aplikacija ne nudi neke posebno napredne mogućnosti i sve se svodi na praćenje novčanog toka, odnosno, prihodi, rashodi i koje je trenutačno stanje.

Nema kategorija troškova (podržani su tagovi), nema grafikona, nema neke posebno napredne analitike i izvještaja, ali s obzirom na to da se aplikacija usredotočuje tek na praćenje aktualnog financijskog stanja i troškova i davanje odgovora na pitanje iz samoga naziva aplikacije, to ni nije potrebno.

Ipak, ta ograničenja treba imati na umu jer ovo nije aplikacija koja se želi pozicionirati kao sveobuhvatno rješenje za upravljanje osobnim financijama, nego tek kao aplikacija koja će pomoći kroz neko razdoblje steći kontrolu nad osobnom potrošnjom i prihodima. Dobro je to što je se može koristiti besplatno, ali i to što se svi podaci čuvaju lokalno na pametnom telefonu.



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija