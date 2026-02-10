Youtuber MrBeast ulazi u svijet fintecha

Kompanija Beast Industries će kupnjom fintech platforme integrirati financijske usluge u svoj ekosustav, s ciljem poboljšanja financijske pismenosti više od sedam milijuna korisnika

Osim što je najgledaniji youtuber svijeta, Jimmy Donaldson (poznatiji kao MrBeast) je i uspješan poslovni čovjek, čije se bogatstvo procjenjuje na više milijardi dolara, ovisno o tome koga pitate. Dosad je svoje poslovanje proširio na liniju igračaka, hranu, nedavno je otvorio tematski zabavni park u Saudijskoj Arabiji, a po novome će svojem portfelju dodati i jednu fintech platformu. Beast Industries, njegova produkcijska kuća, objavila je akviziciju tvrtke Step, kompanije specijalizirane za rješenja u području financijske pismenosti i upravljanja novcem, popularne kod mlađih generacija.

Bankarstvo za Generaciju Z

Ovim potezom Beast Industries imat će priliku spojiti svoju ogromnu bazu publike s robusnom fintech tehnologijom, s ciljem redefiniranja financijskih usluga za nove generacije kroz sinergiju tehnologije, sadržaja i filantropije.

Akvizicija Stepa predstavlja prekretnicu za organizaciju koju vodi Donaldson, a koja putem svojih kanala ostvaruje više od pet milijardi pregleda mjesečno. Prema riječima Jeffa Housenbolda, izvršnog direktora Beast Industriesa, financijsko zdravlje je temelj općeg blagostanja, no mnogima i dalje nedostaju alati za izgradnju sigurnosti. Integracijom Stepa, grupacija planira ponuditi praktična rješenja koja će transformirati financijsku budućnost njihovih korisnika.

Inovacija i edukacija

Step se na tržištu pozicionirao kao platforma koja spaja intuitivnu tehnologiju s misijom obrazovanja u području financija, privukavši dosad više od sedam milijuna korisnika. Tvrtka je poznata po alatima koji pomažu korisnicima u izgradnji kreditnog rejtinga i razumijevanju osnova ekonomije. Dosadašnji uspjeh Stepa privukao je i brojne poznate investitore, među kojima su NBA zvijezda Stephen Curry, glazbenici Justin Timberlake i The Chainsmokers te glumci Will Smith i Charli D’Amelio.

Cjelokupni tim tvrtke Step sada će se pridružiti grupaciji Beast Industries kako bi ubrzali razvoj sveobuhvatnih rješenja za financijsku dobrobit. CJ MacDonald, osnivač i izvršni direktor Stepa, istaknuo je da su sinergije između dviju tvrtki očite, posebno u pogledu pomaganja zajednici i društvenog doprinosa. Ubuduće će se zajedničkim snagama fokusirati na smanjenje jaza u financijskoj pismenosti kroz inovativne proizvode i filantropske inicijative unutar Beast Industriesa.