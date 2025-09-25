Bitchat - decentralizirana peer-to-peer platforma za sigurnu razmjenu poruka

Riječ je o sada već dobro poznatoj aplikaciji koja omogućuje razmjenu poruka kroz decentraliziranu infrastrukturu s podrškom za enkripciju s kraja na kraj, s time da se za razmjenu poruka zapravo oslanja na Bluetooth mesh mrežu...

Matija Gračanin četvrtak, 25. rujna 2025. u 06:25
OSNOVNI PODACI
Naziv Net Blocker 
Namjena Ograničavanje pristupa Internetu pojedinim aplikacijama
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Sigurna i privatna razmjena poruka oduvijek je mnogima bila iznimno važna, a kako je u pripremi EU direktiva Chat Control koja je načelno proizašla iz dobrih namjera, odnosno, da se krene u borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na Internetu, postoji i velik potencijal za neželjeni nadzor komunikacije. Stoga su aplikacije baš kao što je Bitchat ponovno postale sve zanimljivije.

U ovom je slučaju riječ o peer-to-peer aplikaciji za razmjenu poruka iza koje stoji aktualni izvršni direktor Blocka te raniji suosnivač Twittera Jack Dorsey, a koja omogućuje komunikaciju s korisnicima u neposrednoj blizini i to bez potrebe za njihovom adresom e-pošte ili telefonskim brojem. Time se, naravno, u potpunost zaobilazi mogućnost nadzora.

Zapravo, naglasak se stavlja na decentraliziranost te samim time i na privatnost, a sve se postiže kroz Bluetooth mesh mreže s time da je komunikacija šifrirana. Ključni je preduvjet da uređaji između kojih se razmjenjuju poruke moraju biti blizu (unutar ograničenja samoga Bluetootha), ali kako se zapravo formira mesh mreža, šifrirane se poruke mogu prenositi putem drugih uređaja unutar te mreže (čvorova) čime se efektivno povećava domet.

Aplikacija omogućava i grupne razgovore kao i pojedinačne, sve je otvorena koda, a za same detalje kako čitav protokol funkcionira (BitChat Protocol), svakako vrijedi pročitati javno dostupan stručni rad. U svakom slučaju, svi oni koji traže praktičnu aplikaciju za decentraliziranu komunikaciju između uređaja u blizini, ova se nameće kao odlično rješenje.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi