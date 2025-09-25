Bitchat - decentralizirana peer-to-peer platforma za sigurnu razmjenu poruka

Riječ je o sada već dobro poznatoj aplikaciji koja omogućuje razmjenu poruka kroz decentraliziranu infrastrukturu s podrškom za enkripciju s kraja na kraj, s time da se za razmjenu poruka zapravo oslanja na Bluetooth mesh mrežu...

Sigurna i privatna razmjena poruka oduvijek je mnogima bila iznimno važna, a kako je u pripremi EU direktiva Chat Control koja je načelno proizašla iz dobrih namjera, odnosno, da se krene u borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na Internetu, postoji i velik potencijal za neželjeni nadzor komunikacije. Stoga su aplikacije baš kao što je Bitchat ponovno postale sve zanimljivije.

U ovom je slučaju riječ o peer-to-peer aplikaciji za razmjenu poruka iza koje stoji aktualni izvršni direktor Blocka te raniji suosnivač Twittera Jack Dorsey, a koja omogućuje komunikaciju s korisnicima u neposrednoj blizini i to bez potrebe za njihovom adresom e-pošte ili telefonskim brojem. Time se, naravno, u potpunost zaobilazi mogućnost nadzora.

Zapravo, naglasak se stavlja na decentraliziranost te samim time i na privatnost, a sve se postiže kroz Bluetooth mesh mreže s time da je komunikacija šifrirana. Ključni je preduvjet da uređaji između kojih se razmjenjuju poruke moraju biti blizu (unutar ograničenja samoga Bluetootha), ali kako se zapravo formira mesh mreža, šifrirane se poruke mogu prenositi putem drugih uređaja unutar te mreže (čvorova) čime se efektivno povećava domet.

Aplikacija omogućava i grupne razgovore kao i pojedinačne, sve je otvorena koda, a za same detalje kako čitav protokol funkcionira (BitChat Protocol), svakako vrijedi pročitati javno dostupan stručni rad. U svakom slučaju, svi oni koji traže praktičnu aplikaciju za decentraliziranu komunikaciju između uređaja u blizini, ova se nameće kao odlično rješenje.