Hrvatski korisnici umjetne inteligencije svjetski su lideri po – psovkama

Novo domaće istraživanje pokazalo je da Hrvati najčešće koriste slobodan i živopisan izričaj kad komuniciraju s AI chatbotima, pa su, barem prema ovim podacima, u tome prvaci svijeta

Osim što smo jednom uspjeli "pokvariti" ChatGPT i svojim ga negativnim reakcijama "naljutiti" toliko da nije više htio komunicirati na hrvatskom jeziku, naša je nacija po još jednoj navici u razgovoru s chatbotima prva u svijetu. Neće vas vjerojatno iznenaditi da je novo istraživanje pokazalo kako su Hrvati u komunikaciji s alatima umjetne inteligencije svjetski predvodnici u – psovanju.

**** ti ChatGPT!

Građani Hrvatske osvojili su neslavni globalni vrh, najviše u svijetu koriste psovke i ružne riječi u komunikaciji s umjetnom inteligencijom, pokazuje nezavisno istraživanje koje je provela Sanela Dropulić u svojstvu futurologinje poduzetništva te AI konzultantice.

Njezino istraživanje pokazuje da Hrvati, unatoč izraženoj frustraciji i nedostatku formalne ljubaznosti u digitalnoj komunikaciji, pokazuju visok stupanj emocionalne ekspresivnosti i humora, što AI tumači kao prirodni temperament. Samim time, AI nam ne zamjera psovke i nešto slobodniji izričaj. Takav rječnik ostavlja dojam da je posrijedi iskrena, direktna i humoristična komunikacija. To zapravo pokazuje strast i živahnost u interakciji kao i naš komunikacijski nacionalni naboj, kaže Dropulić.

Građani Hrvatske najviše se koriste Chat GPT-jem, koji je i u ovom istraživanju bio glavni alat. Neki od karakterističnih elemenata hrvatske komunikacije s AI-jem tako uključuju:

Iskrenost i direktnost – Hrvati pišu otvoreno, bez okolišanja, često koristeći naglašene izraze.

Emocionalnu ekspresivnost – pokazivanje osjećaja, frustracije ili radosti, često u CAPS LOCK-u ili uz psovke.

Humor i sarkazam – “grublji” ton često je prijateljski ili humorističan, ne nužno uvredljiv.

Navike online komunikacije – aktivne urbane zajednice prenose naglašenu ekspresiju i u interakciji s AI.

Građani Hrvatske koriste psovke "na rubu", ali često s humorom ili frustracijom, a AI prepoznaje ton i reagira smireno, ponekad s dozom humora ili jednostavno ignorira neprimjerene izraze. Osim nas, psovke često u komunikaciji s AI alatima koriste Brazilci, Talijani i Španjolci.