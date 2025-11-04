Zašto je slanje AI odgovora na upit prijatelja - nepristojno?

Sjećate se stranice 'Let Me Google That For You'? Slanje odgovora s ChatGPT-ja moderna je verzija te pasivne agresije. Istražujemo zašto je to nepristojno i kako ispravno koristiti AI u komunikaciji

Ako ste proveli imalo vremena na internetu tijekom 2010-ih, vjerojatno ste se susreli s web stranicom "Let Me Google That For You" (LMGTFY). Njena jedina svrha bila je pasivna agresija upakirana u duhovitu animaciju. Ideja je bila jednostavna: nekome tko postavi lako "guglabilno" pitanje pošaljete link koji mu, korak po korak, pokaže kako je to pitanje mogao sam upisati u Google. Bila je to, u suštini, digitalna uvreda. No, kako piše i Wired, danas imamo modernu i suptilniju, ali jednako nepristojnu inačicu takve komunikacije.

Korištenje LMGTFY linka u raspravi s nepoznatom osobom na društvenim mrežama koja vam očito gubi vrijeme može biti zabavno. No, u profesionalnom ili osobnom kontekstu, takav potez jasno poručuje: "Ne poštujem te, a tvoje pitanje je gubitak mog vremena". Kada vam kolega ili prijatelj postavi pitanje, to najčešće čini jer želi čuti vaše mišljenje i iskoristiti vaš specifičan kontekst. Poslati ih na tražilicu ignorira temeljni razlog zbog kojeg su se uopće obratili vama.

U današnjem dobu, ista ekipa koja je stvorila LMGTFY nudi i "Let Me ChatGPT That For You". Stranica funkcionira na identičan način i savršeno ilustrira novi problem digitalnog bontona: koliko je zapravo nepristojno na nečije pitanje odgovoriti čistim, neobrađenim tekstom generiranim od strane umjetne inteligencije.

Zalijepiti odgovor koji je za vas napisao ChatGPT, Claude ili neki treći AI alat spada u istu kategoriju kao i LMGTFY – nije od pomoći, a uz to je i pomalo bezobrazno. Kada netko postavi pitanje vama, a mogao ga je postaviti stroju, čini to jer traži ljudsku perspektivu. Programer Alex Martsinovich je to sažeo u svom blogu pod naslovom "Nepristojno je ljudima pokazivati AI izlaz": "Budite pristojni i ne šaljite ljudima AI tekst. Moje viđenje AI bontona je da se takav sadržaj može proslijediti samo ako ga usvojite kao svoj vlastiti ili ako za to dobijete izričito dopuštenje primatelja." Ovo je odličan okvir za razmišljanje.

Ako vas netko pita za mišljenje, a vi mu samo proslijedite generički odgovor bez da ste ga barem prilagodili, provjerili i dodali vlastiti pečat, u osnovi mu poručujete da vam se nije dalo potruditi. Ignorirate dinamiku ljudske interakcije čija je svrha povezivanje i razmjena jedinstvenih znanja i iskustava.

Stoga, sljedeći put kad vas uhvati iskušenje da na pitanje kolege samo kopirate odgovor s AI chatbota, sjetite se ovoga. Umjetna inteligencija je moćan alat koji vama može pomoći da brže formulirate bolji i informiraniji odgovor, ali nije zamjena za vas. Iskoristite je da obogatite svoj odgovor, a ne da izbjegnete istinsku komunikaciju, savjetuje Wired.