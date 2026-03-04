Mindful Breaker - nastoji pomoći smanjiti prekomjerno korištenje pametnih telefona

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja nastoji spriječiti gubljenje vremena na pametnom telefonu pogotovo što se tiče korištenja društvenih mreža, ali i svih drugih aplikacija, i to tako da u pravom trenutku ponudi upozorenje želi li se doista koristiti neka aplikacija...

Matija Gračanin srijeda, 4. ožujka 2026. u 06:00
📷 Bug / Grok
Bug / Grok
OSNOVNI PODACI
Naziv Mindful Breaker
Namjena Pomaže smanjiti prekomjerno korištenje smartfona
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Prosječna osoba dnevno pogleda pametni telefon između 150 do 200 puta, a svaki taj pogled na telefon vrlo lako može dovesti do nesvjesnog korištenja aplikacija društvenih mreža koje su dizajnirane tako da zadrže pažnju korisnike i natjeraju ga na besciljno i dugotrajno skrolanje najčešće nekvalitetnim sadržajem (doomscrolling).

Mindful Breaker je jednostavna, no potencijalno učinkovita aplikacija, koja želi pomoći spriječiti prekomjerno ili nekontrolirano korištenje pametnih telefona, odnosno, društvenih mreža i svih drugih aplikacija. Nije riječ o klasičnom blokatoru koji će spriječiti da se koriste određene aplikacije, nego zapravo uvodi kratku stanku prije nego se unaprijed naznačene aplikacije pokrenu.

Ideja je da posluži kao metoda kojom će se osvijestiti činjenica da se, osim što se možda pogledala neka poruka, prognoza vremena ili nešto treće, pokrenula aplikacija neke društvene mreže (ili već neka druga), a s ciljem da se od toga nauma odustane. Pritom aplikacija traži da se odabere razlog pokretanja neke aplikacije te će ponuditi kratku vježbu disanja što bi trebalo pomoći da se nesvjesno zaroni u zarazne društvene mreže.

Na umu valja imati da Mindful Breaker valja dati određene dozvole kako bi radio (između ostalog pristup Androidovom AccessibilityService API-ju), ali i to da nudi nekoliko različitih načina rada. U soft načinu aplikacija dopušta ulazak čak i kada se premaši dnevni limit, ali upozorava da je vrijeme potrošeno, dok Strict način rada uklanja sve gumbe za ulazak osim gumba Life Buoy, koji se može aktivirati tek nakon 60 sekundi čekanja.

Tu je još i poseban Focus Mode koji automatski blokira naznačene aplikacije tijekom radnog vremena, kao i Sleep Mode koji vjerojatno ne treba posebno objašnjavati, kao i Kids Mode. Naravno, tu su i neke druge mogućnosti i specifičnosti, pa svi oni koji često posežu za telefon samo da bi se našli sat ili dva kasnije kako još uvijek skrolaju sadržajem društvenih mreža, Mindful Breaker je aplikacija koju bi trebali iskušati.

