QRAlarm - mobilna budilica prilagođena za sve one koji se ujutro teško ustaju

Buđenje i ustajanje u trenutku kada se jutarnji alarm oglasi mnogima su dvije vrlo različite stvari i nerijetko imaju problema s potonjem. Ovo je još jedna mobilna budilica koja će i najupornije spavače natjerati da se ujutro ipak ustanu iz kreveta…

Matija Gračanin četvrtak, 26. veljače 2026. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv QRAlarm
Namjena Budilica koja prestaje zvoniti skeniranjem QR koda ili barkoda
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

QRAlarm je još jedna mobilna budilica, ali koja se od klasičnih aplikacija toga tipa, razlikuje po pristupu na koji će i one koji doista imaju poteškoća s ustajanjem iz kreveta ujutro natjerati da se doista pokrenu i ustanu. Ideja je zapravo vrlo jednostavna, alarm se može isključiti tek nakon skeniranja unaprijed definiranog QR koda ili barkoda.

To samo znači da se mora fizički ustati i doći do mjesta gdje je kod postavljen kako bi se budilica konačno zaustavila, a time se postavlja i kao rješenje za sve one koji imaju naviku alarm samo utišati kako bi nastavili spavati znajući da će za desetak minuta uslijediti idući alarm, pa za novih pet minuta novi… Sve do konačnog ustajanja sa zakašnjenjem.

Postavljanje alarma funkcionira kao i kod većine drugih aplikacija, ali ključna razlika je u onome što je potrebno izvesti da bi se alarm zaustavio, jutarnjoj misiji skeniranja barkoda. Kod se može nalijepiti na pastu za zube, aparat za kavu ili bilo koji drugi predmet koji se nalazi izvan dosega kreveta (ako se na raspolaganju nema QR kod ili barkod, moguće ga je dobiti putem aplikacije i onda ispisati na pisač).

Sučelje je naglašeno minimalističko i nema posebno naprednih mogućnosti, no moguće je do određene razine prilagoditi alarme (tu je definiranje zvuka zvona, uzorka vibracije, aktiviranje pametnih alarma i slično) te aktivirati i neke praktične mogućnosti kao što je opcija da se onemoguće izbornik za ponovno pokretanje ili isključivanje telefona.

Osnovna inačica je besplatna, ali je tu ipak i izdanje Pro s dodatnim mogućnostima koje stoji 1,99 eura mjesečno ili 14,99 eura jednokratno (to se izdanje može besplatno iskušavati sedam dana).

