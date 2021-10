Chordify - platforma za gitarske akorde koja nudi i automatsko prepoznavanje akorda

OSNOVNI PODACI Naziv Chordify Namjena Automatsko prepoznavanje akorda za gitaru Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 329 kn godišnje (Premium)

Kataloga akorda i tablatura za gitaru i druge žičane instrumente doista imam mnogo, no Chordify je jedan od servisa koji ne samo da nudi akorde za nešto više od 22 milijuna pjesama, nego je njegova ključna karakteristika to da može automatski prepoznati akorde za praktično bilo koju pjesmu koja mu se da na analizu.

Uz to što nudi akorde za gitaru, isto to može učiniti za ukulele i klavir, a posebno je zgodno i to što nudi interaktivni reproduktor koji jasno daje do znanja kada treba odsvirati koji akord kako bi se moglo uživati u sviranju uz samu reprodukciju izvornoga djela. Dakako, tu su i brojne druge korisne stvarčice.

Integrira Youtube, što znači da je u stanju prepoznati akorde s praktično bilo koje pjesme koja se može pronaći na tom popularnom servisu, ali jednako je tako moguće i uploadati i vlastitu glazbu kako bi akordi bili prepoznati. Ono što mu se doista mora priznati, svakako je činjenica da Chordify doista ugodno iznenađuje i preciznošću i brzinom kojom je u stanju izvući akorde iz neke pjesme.

Nećemo ulaziti u tehničke detalje, ali valja istaknuti da koristi duboke neuronske mreže i duboko učenje zahvaljujući čemu je dosta precizan. Besplatna inačica je prilično ograničena pa je moguće otvoriti samo tri pjesme dnevno, a na raspolaganju se neće imati ni dodatne mogućnosti kao što je transpozicija, izvoz akorda u PDF, mogućnost usporavanja reprodukcije, preuzimanje pjesama u MIDI formatu i štošta drugo. Za to je potrebno plaćati godišnju pretplatu od oko 329 kuna.