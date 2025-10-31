DaTuner – aplikacija za ugađanje različitih glazbala čak i uvjetima povećane buke
Pametni telefoni se uz odgovarajuće aplikacije već odavna mogu koristiti za precizno ugađanja različitih žičanih glazbala, a DaTuner je još jedno rješenje koje upravo to dokazuje. Uz mogućnost ugađanja glazbala, nudi još neke dodatne stvarčice…
|Naziv
|DaTuner
|Namjena
|Štimer za žičana glazbala
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan / 14,99 eur tjedno (Premim)
DaTuner je aplikacija koja će omogućiti da se pametni telefon koristi kao kromatski štimer te da se na jednostavan način ugodi čitav niz raznovrsnih žičanih glazbala i na taj se način izbjegnu namjenski uređaji. Štoviše, ova aplikacija nudi i ugrađeni metronom, pa se može iskoristiti i za pomoć pri održavanje stabilnog ritma tijekom izvođenja ili vježbanja sviranja glazbe.
Da bi se sama aplikacija koristila nije potrebno otvoriti korisnički račun, a nakon pokretanja samo je potrebno izabrati glazbalo koje se kani ugoditi s dostupnog popisa (na popisu se nalazi od gitare, preko ukulelea i kalivira, pa sve do violine, bendža i mandoline). Nakon toga se može izabrati tip ugađanja (tamo gdje je ponuđeno), a onda samo treba pratiti informacije na zaslonu i ugađati glazbalo.
Osim osnovnih funkcija, DaTuner nudi i neke naprednije mogućnosti kao što su zaključavanje na određenoj noti, filtriranje frekvencijskog raspona i ručno podešavanja referentne frekvencije (A440), a svakako je zgodno i to što aplikacija nudi i neke dodatne stvarčice među kojima se našao i već spomenuti metronom.
Naravno, aplikacija se oslanja na mikrofon ugrađeni u pametni telefon kao i druge slične aplikacije, dok algoritam koji koristi, samo ugađanje glazbala doista čini brzim i prilično točnim, čak i uvjetima nešto povećane buke. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no zato i ponešto ograničena, pa se za još brži algoritam za ugađanje i uklanjanje oglasa mora kupiti izdanje Premium koje stoji nemalih 14,99 eura tjedno (to se izdanje može besplatno iskušavati tri dana).