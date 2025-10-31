DaTuner – aplikacija za ugađanje različitih glazbala čak i uvjetima povećane buke

Pametni telefoni se uz odgovarajuće aplikacije već odavna mogu koristiti za precizno ugađanja različitih žičanih glazbala, a DaTuner je još jedno rješenje koje upravo to dokazuje. Uz mogućnost ugađanja glazbala, nudi još neke dodatne stvarčice…

OSNOVNI PODACI Naziv DaTuner Namjena Štimer za žičana glazbala Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 14,99 eur tjedno (Premim)

DaTuner je aplikacija koja će omogućiti da se pametni telefon koristi kao kromatski štimer te da se na jednostavan način ugodi čitav niz raznovrsnih žičanih glazbala i na taj se način izbjegnu namjenski uređaji. Štoviše, ova aplikacija nudi i ugrađeni metronom, pa se može iskoristiti i za pomoć pri održavanje stabilnog ritma tijekom izvođenja ili vježbanja sviranja glazbe.

Da bi se sama aplikacija koristila nije potrebno otvoriti korisnički račun, a nakon pokretanja samo je potrebno izabrati glazbalo koje se kani ugoditi s dostupnog popisa (na popisu se nalazi od gitare, preko ukulelea i kalivira, pa sve do violine, bendža i mandoline). Nakon toga se može izabrati tip ugađanja (tamo gdje je ponuđeno), a onda samo treba pratiti informacije na zaslonu i ugađati glazbalo.

Osim osnovnih funkcija, DaTuner nudi i neke naprednije mogućnosti kao što su zaključavanje na određenoj noti, filtriranje frekvencijskog raspona i ručno podešavanja referentne frekvencije (A440), a svakako je zgodno i to što aplikacija nudi i neke dodatne stvarčice među kojima se našao i već spomenuti metronom.

Naravno, aplikacija se oslanja na mikrofon ugrađeni u pametni telefon kao i druge slične aplikacije, dok algoritam koji koristi, samo ugađanje glazbala doista čini brzim i prilično točnim, čak i uvjetima nešto povećane buke. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no zato i ponešto ograničena, pa se za još brži algoritam za ugađanje i uklanjanje oglasa mora kupiti izdanje Premium koje stoji nemalih 14,99 eura tjedno (to se izdanje može besplatno iskušavati tri dana).