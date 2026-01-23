Guitar Tuner (Simply Tune) - besplatna aplikacija za ugađanje gitare, basa ili ukulelea

Premda aplikacija koje se specijaliziraju za ugađanje gitare i drugih žičanih glazbala definitivno ne nedostaje, ova se nameće kao prilično praktično i jednostavno rješenje koje se može koristiti sasvim besplatno bez ikakvih ograničenja…

Matija Gračanin petak, 23. siječnja 2026. u 06:25
📷 Bug / Nano Banana
OSNOVNI PODACI
Naziv Guitar Tuner - Simply Tune
Namjena Jednostavna aplikacija za ugađanje gitare
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Guitar Tuner - Simply Tune još je jedna od aplikacija koja se specijalizira za precizno ugađanje gitare, no koja se od većine sličnih aplikacija ističe činjenicom da je potpuno besplatna (nema čak ni oglasa), a pritom je dovoljno funkcionalna da zadovolji i nešto zahtjevnije korisnike te nudi i neke dodatne zanimljive mogućnosti.

Dakle, uz to što je krasi vrlo jednostavno sučelje koje samo dodatno naglašava jednostavnost i usredotočenost na temeljnu funkcionalnost, aplikacija nudi i podršku za ugađanje basa i ukulelea, a osim što je moguće ručno ugađati žicu po žicu pri čemu pomaže mogućnost reprodukcije odogvarjućeg tona, tu je i posve automatsko ugađanje.

Ono funkcionira slično kao i kod brojnih drugih sličnih aplikacija, jednostavno se trza žica koju se želi ugoditi, a aplikacija će dovoljno precizno prikazati je li žicu treba pritegnuti ili otpustiti koristeći pritom mikrofon ugrađen u pametni telefon. Zgodno je i to što aplikacija nudi čitav niz već definiranih načina ugađanja gitare (npr. spušteni A ili D), a kao dodatni bonus, tu je i sažeta no potencijalno korisna biblioteka popularnih akorda u kojoj je za svaki akord jasno ilustriran i njegov hvat uz video instrukcije za pojedine akorde.

Drugim riječima, ovo je sasvim solidna aplikacija za ugađanje gitare, basa i ukulelea, koja je posebno prilagođena totalnim početnicima koji tek ulaze u svijet sviranja gitara, ali s kojom će biti zadovoljni i oni nešto zahtjevniji kada trebaju brzo ugoditi svoje glazbalo.



