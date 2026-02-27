Ente Locker - privatni mobilni trezor za digitalne dokumente i osjetljive podatke

Ente Locker je mobilni digitalni sef otvorena koda koji se specijalizira za pohranu raznovrsnih tipova datoteka te nastoji osigurati visoku razinu sigurnosti i privatnosti tako da se osloni na već odavna prokušano šifriranje sa kraja na kraj…

OSNOVNI PODACI Naziv Ente Locker Namjena Digitalni trezor za pohranu osjetljivih datoteka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 29,88 eur godišnje

Ente Locker je aplikacija otvorena koda koja će poslužiti kao osobni digitalni trezor za pohranu raznovrsnih datoteka i osjetljivih podataka, a namijenjena je svima onima koji žele imati centralizirano i sigurno mjesto za pohranu svega što ne bi smjelo završiti u oblaku ili se želi sakriti i zaštititi od znatiželjnika.

Potrebno je otvoriti korisnički račun, a nakon što se prijavi, odmah je moguće dodavati različite vrste datoteka (skenove osobnih dokumenata, podatke za oporavak korisničkih računa, bilješke, medicinsku dokumentaciju i tome slično). Važno je napomenuti da se sve šifrira na samom uređaju, a svakako mu u prilog ide i to što je riječ o rješenju otvorena koda.

Organiziranje dodanih datoteka riješeno je kroz stvaranje kolekcija, pri čemu jedan dokument može pripadati u više kolekcija. Osim toga, dijeljenje je moguće na dvije razine i to s drugim Ente korisnicima ili putem javne poveznice za individualne datoteka. Naravno, u oba slučaja zadržava se šifriranje s kraja na kraj, ali primatelj ne mora imati aplikaciju da bi otvorio javnu poveznicu.

Zanimljiv je detalj i mogućnost definiranja nasljednika koji će, ako se zatim pokaže potreba, moći pristupiti trezoru u slučaju nužde. Dakako, svaki se pokušaj aktivacije tog pristupa odmah javlja vlasniku trezora, a on ga može i blokirati. Osnovna inačica je besplatna, no može se pohraniti do najviše sto dokumenata te se na raspolaganju ima 10 GB za slike, dok je za više od toga (tisuću stavki te 50 GB za slike) potrebno plaćati pretplatu koja stoji 29,88 eura godišnje.