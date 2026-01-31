Europa dobiva zamjenu za društvenu mrežu X, a naziva se – W

U Davosu je nedavno predstavljena nova društvena mreža koja želi konkurirati Muskovom X-u provjerom identiteta korisnika i obećanjem digitalne suverenosti, uz podršku privatnih investitora

Sandro Vrbanus subota, 31. siječnja 2026. u 17:52

Tijekom Svjetskog ekonomskog foruma u švicarskom Davosu, njemačka izvršna direktorica Anna Zeiter najavila je lansiranje nove društvene mreže pod nazivom W, koja se pozicionira kao europska alternativa američkim platformama poput X-a (bivši Twitter). Nakon te privatne prezentacije, ovih dana otvorene su i registracije, odnosno moguće se upisati na listu čekanja i rezervirati svoje korisničko ime na novoj mreži.

Iako su se u javnosti pojavile informacije o tome da je riječ o službenom projektu Europske unije, financiranom javnim novcem, ispostavilo se da to nije tako. Projekt vodi švedska tvrtka W Social, podružnica klimatske medijske kompanije "We Don’t Have Time", a kao glavnu misiju platforme ističu stvaranje sigurnijeg digitalnog prostora s naglaskom na provjerene informacije i smanjenje broja automatiziranih računa svih vrsta.

Naglasak na autentičnost

Prema riječima Zeiter, naziv "W" simbolizira riječ "Mi" (We), ali i novinarska pitanja (tko, što, gdje, kada, kako, zašto...), dok vizualno slovo W spaja dva slova V koja označavaju "Vrijednosti" (Values) i "Verifikaciju" (Verified). Kritičari su već primijetili da bi isto slovo lako moglo predstavljati i "woke", dakle i po tome suštu suprotnost X-u.

Ključna razlika u odnosu na postojeće društvene mreže bit će, kako se najavljuje, obvezna provjera identiteta korisnika, što znači da će svatko tko želi otvoriti profil morati dokazati da je stvarna osoba, vjerojatno putem službenih dokumenata. Cilj ovog strogog pristupa je eliminacija farmi botova i lažnih profila koji često šire dezinformacije, čime se želi potaknuti "više ljudske interakcije", a manje manipulacije. Platforma je još u razvoju i očekuje se da će u potpunosti biti funkcionalna i javno dostupna javnosti tek krajem godine, dok beta pristup onima s liste čekanja najavljuju u ožujku.

Privatni kapital i sigurnost

S poslovne strane, riječ je o privatnom poduhvatu koji financiraju investitori primarno iz nordijskih zemalja. Čelnici projekta istaknuli su da je riječ o potpuni privatnom startupu registriranom u Švedskoj te da za poslovanje nisu dobili nikakve javne poticaje. Tvrtka dodatno naglašava svoju europsku orijentaciju kroz infrastrukturu. Podaci će se, naime, pohranjivati na europskim poslužiteljima, uključujući suradnju s finskim UpCloudom i švicarskim Protonom, poznatim po tome što enkripcijom štiti sve podatke.

Lansiranje dolazi u trenutku kada se platforma X suočava sa sve većim kritikama i regulatornim pritiscima u Europi zbog kršenja Zakona o digitalnim uslugama (DSA) i nedovoljnog moderiranja sadržaja. W se stoga predstavlja kao utočište za korisnike koji se više ne osjećaju ugodno na američkim platformama, nudeći usklađenost s europskim standardima zaštite podataka (GDPR) kao svoju komparativnu prednost. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi upravo zahtjev za identifikacijom mogao biti najveća prepreka za masovno prihvaćanje, jer mnogi korisnici Interneta i dalje preferiraju (barem djelomičnu) anonimnost koju nude najpopularnije mreže.

