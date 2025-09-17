Gator - jednostavna aplikacija za održavanje digitalnog zdravlja pametnih telefona

Riječ je o još jednoj besplatnoj aplikaciji koja se specijalizira za održavanje Android telefona u dobroj formi, a premda ne nudi posebno raskošne mogućnosti, ipak je tu sve što je potrebno da se uklone nepotrebno nagomilane datoteke...

Matija Gračanin srijeda, 17. rujna 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Gator 
Namjena Pomoćni alat za čišćenje Android telefona
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Gator je minimalistička, ali i praktična aplikacija koja će pomoći pri održavanju Android pametnog telefona u solidnoj formi, a svakako će pomoći osloboditi prostora na unutarnjoj memoriji telefone nudeći sve što je potrebno kako bi se eliminirale nepotrebno nagomilane datoteke.

Zapravo, Gator je svojevrsna kolekcija pomoćnih mobilnih alata pa je tako na prvom mjestu alat za generalno čišćenje sustava, tu je dodatak za čišćenje privremene (cache) memorije te zatim vrlo jednostavan alat za identifikaciju i uklanjanje dupliciranih datoteka.

Sve to  slijedi maleni alat za premještanje datoteka s unutarnje memorije na SD karticu (ako je priključena), zatim dodatak za analizu na što se točno troši ponekad previše dragocjen prostor za pohranu, a tu je i dodatak za upravljanje aplikacijama. Na koncu se može pronaći i alat kojim će se namjestiti da se optimizacija u čišćenje periodično odvija, posve automatski.

Sučelje je minimalističko i vrlo pregledno (nudi tamnu i svijetlu temu), a sve je maksimalno pojednostavljeno; dovoljno ga je tek povremeno pokrenuti, aktivirati proces skeniranja i potom ukloniti ono što je detektirano kao višak. Naravno, treba imati i na umu da je aplikaciji potrebno dati određene dozvole da bi radila. Gator se može koristiti besplatno.

 



