Kako pravilno očistiti i dezinficirati mobitel

Vaš mobitel vjerojatno je najprljaviji predmet koji svakodnevno koristite. Saznajte kako ga sigurno očistiti i dezinficirati bez rizika od oštećenja osjetljivog ekrana i komponenti

Mobitel nosimo na posao, u teretanu, restorane, pa čak i u kupaonicu. Upravo zato, on postaje magnet za prljavštinu, masnoću i mikroorganizme. Istraživanja su pokazala da prosječan mobitel može biti prljaviji od daske za WC školjku, prepun bakterija koje ne želimo na rukama, a kamoli blizu lica. Redovito čišćenje ključno je ne samo za jasan pogled na zaslon, već i za osobnu higijenu. Međutim, pogrešan pristup može uzrokovati nepopravljivu štetu, poput ogrebotina ili uništenja zaštitnih slojeva ekrana. Srećom, pravilan i siguran postupak jednostavniji je nego što mislite.

Treba vam - krpa od mikrovlakana

Prije nego što započnete, ključna je priprema. Uvijek isključite uređaj i odspojite ga sa svih kabela. Uklonite masku kako biste mogli temeljito očistiti svaki kutak, uključujući rubove ekrana i samo kućište. Upravo se na tim mjestima nakuplja najviše prljavštine. Sama maska također zaslužuje zasebno čišćenje, ovisno o materijalu od kojeg je izrađena.

Najvažniji alat u vašem arsenalu za čišćenje je mekana krpa od mikrovlakana, poput one koju koristite za naočale. Za razliku od papirnatih ručnika ili maramica, ona neće ostaviti dlačice niti izgrebati osjetljivu površinu ekrana. Za dezinfekciju, najsigurniji izbor su maramice ili otopina sa 70% izopropilnog alkohola. Važno je naglasiti da veća koncentracija alkohola može biti preagresivna. Za uklanjanje prašine i sitnih čestica iz utora za punjenje ili zvučnika, umjesto komprimiranog zraka koji može oštetiti unutrašnje komponente, poslužite se komadićem ljepljive trake.

Što izbjegavati?

Jednako je važno znati što treba izbjegavati. Agresivne kemikalije poput sredstava za čišćenje prozora, izbjeljivača, vodikovog peroksida ili proizvoda na bazi amonijaka mogu trajno uništiti oleofobni sloj ekrana, tanak premaz koji odbija masnoću i otiske prstiju. Jednom kad se taj sloj ošteti, ekran postaje podložniji mrljama i teži za čišćenje. Na listi zabranjenih sredstava nalaze se i ocat, čija kiselost može nagristi kućište, kao i sapuni ili deterdženti koji zahtijevaju previše vode.

Tekućinu nikada nemojte prskati izravno na mobitel, čak i ako je vodootporan. Umjesto toga, uvijek lagano navlažite krpu od mikrovlakana. Čak ni potapanje vodootpornih modela nije preporučljivo, jer otpornost na vodu slabi s vremenom i namijenjena je zaštiti od nezgoda, a ne za redovito čišćenje.

Brzo i jednostavno

Sam postupak čišćenja je brz. Prvo suhom krpom od mikrovlakana prijeđite preko cijelog uređaja kako biste uklonili prašinu i otiske prstiju. Za dubinsko čišćenje i dezinfekciju, lagano navlažite kut krpe otopinom 70% izopropilnog alkohola ili destiliranom vodom te nježnim, kružnim pokretima očistite ekran, stražnju stranu i rubove. Odmah nakon toga, suhim dijelom krpe sve dobro obrišite kako ne bi ostale mrlje. Ne zaboravite nježno očistiti i leće kamere kako bi vaše fotografije ostale oštre i čiste.

Učestalost čišćenja ovisi o vašim navikama. Za prosječnog korisnika, temeljito čišćenje jednom tjedno trebalo bi biti dovoljno. Međutim, ako mobitel često koristite na mjestima s puno ljudi, poput javnog prijevoza, bolnica ili teretana, preporučuje se svakodnevna dezinfekcija