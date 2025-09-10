Material Capsule - pretvara prednju kameru smartfona u praktični interaktivni dodatak

Riječ je o zgodno osmišljenoj aplikaciji koja iskorištava prednju kameru Android pametnog telefona kako bi je pretvorio u interaktivni dodatak crtajući oko nje kapsulu koja nudi šačicu dodatnih mogućnosti i funkcija…

OSNOVNI PODACI Naziv Material Capsule Namjena Dodatak za prednju kameru telefona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,29 eura za tri mjeseca, 1,89 eura za šest mjeseci ili 2,59 eura jednokratno (Pro)

Material Capsule je praktična aplikacija koja oko prednje kamere pametnog telefona dodaje kapsulu inspiriranu dizajnerskim jezikom Material 3 Expressive, a koja nudi šačicu dodatnih mogućnosti, lijepih i vrlo glatkih animacija, te nekoliko zgodnih detalja.

Tako, umjesto da se rupu za kameru ignorira, ona zapravo postaje maleni i animirani modul koji reagira na dodir i geste i prilagođava se bojama pozadine zahvaljujući Material You temama. Nakon instalacije, potrebno je najprije dati nekoliko dozvola (aplikacija koristi AccessibilityService API), a onda valja konfigurirati točnu poziciju i veličinu same kapsule.

Čitav je proces vrlo jednostavan, a nakon što je sve namješteno, ostaje uključivati mogućnosti koje Material Capsule; od dodavanja omiljenih prečaca, preko kontrole reprodukcije glazbe, pa sve do podešavanja svjetline ili glasnoće te čak i generiranja vlastitog barkoda. Pritom je svakako dobro to što je dostupne akcije (jedan klik, dvoklik ili dulji pritisak) moguće mapirati s različitim dostupnim radnjama.

Pohvalno je i to što su animacije doista vrlo fluidne i vrlo glatke, dok sama aplikacija troši vrlo malo resursa, što samo doprinosi pozitivnom dojmu. Dakako, tu su i brojni drugih detalji, pa oni koji traže atraktivnu i praktičnu aplikaciju koja će osvježiti sučelje Android telefona, Material Capsule se nameće kao zanimljivo rješenje. Osnovna inačica je besplatna, ali tu je i izdanje Pro koje stoji 1,29 eura za tri mjeseca, 1,89 eura za šest mjeseci ili 2,59 eura jednokratno.