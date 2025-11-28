Melodic Mind - mobilni alat ponajprije namijenjen glazbenicima i onima koji se tako osjećaju

Riječ je o sveobuhvatnoj aplikaciji koja je namijenjena glazbenicima svih razina, a koja za cilj ima na jednom mjestu ponuditi više od dvadesetak raznovrsnih glazbenih alata i tone samo za stvaranje glazbe, nego i za učenje glazbene teorije te vježbanje…

OSNOVNI PODACI Naziv Melodic Mind Namjena Sveobuhvatna aplikacija za glazbenike Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 49 USD (Standard), 79 USD (Pro)

Melodic Mind aplikacija je koja bi se mogla podjednako dopasti profesionalnim glazbenicima, ali amaterima kao i onima koji tek ulaze u svijet glazbe. Naime, riječ je o sveobuhvatnoj aplikaciji koja kroz sasvim zgodno osmišljeno sučelje omogućuje korištenje više od dvadesetak raznovrsnih glazbenih alata.

Sam se aplikacija Android telefone pretvara u svojevrsno mobilno digitalno audio radno okruženje (DAW), a može se koristiti za snimanje, stvaranje aranžmana, miksanje i produciranje glazbu pri čemu se mogu koristiti i brojni efekti te alati za obradu zvuka, a jednako je tako moguće surađivati s drugim korisnicima.

Melodic Mind je podijeljen na module pa je tako tu Melodic Studio za snimanje i produkciju, AudioLab za obradu snimki s profesionalnim efektima i drugim mogućnostima, kao i Songwriter Studio za pisanje i organizaciju tekstova. Osim toga, aplikacija nudi širok raspon virtualnih instrumenata, ali i brojne druge alate koji omogućuju stvaranje glazbe.

Tu je i mogućnost uređivanja audio datoteka, učenje glazbene teorije, tu je i alat za vježbanje pjevanja, manji alati kao što su štimeri i metronom, ali i štošta drugo. Osnovna inačica aplikacije može se koristiti sasvim besplatno, ali su tu i opremljenija izdanja Standard i Pro, pri čemu prvo stoji 49 dolara, a drugo 79 dolara.