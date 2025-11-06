Krita - mobilna inačica nadaleko poznatog alata za digitalno slikanje i stvaranje ilustracija

Krita je dobro poznato rješenje otvorena koda koje se specijalizira za digitalno slikanje i izradu ilustracija, a već je neko vrijeme dostupna i mobilna inačica, pa se sada kreativnom radu može prepustiti i kad se nalazi u pokretu uz određena ograničenja…

Matija Gračanin četvrtak, 6. studenog 2025. u 06:21
OSNOVNI PODACI
Naziv Krita
Namjena Alat otvorena koda za digitalno crtanje
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

U svijet alata otvorena koda za digitalno slikanje i izradu ilustracija Krita je prilično dobro poznato ime, a oni koji su već odavna željeli da se pojavi i mobilna inačica ovoga alata, već neko vrijeme mogu koristiti beta inačicu koja se ne razlikuje puno od one varijante namijenjene stolnim računalima.

Doduše, na umu treba imati da je ovdje riječ o beta inačici te sami autori na preporučaju da je se koristi u produkcijskim okruženjima, a jednako tako i da je mobilna varijanta optimizirana za uređaje sa zaslonima veća dijagonale, odnosno, tablet računalima koji podržavaju i olovku te Chromebooku, a ne za same pametne telefone.

Ipak, ono što Kritu za Android pametne uređaje čini doista zanimljivom svakako je činjenica da su razvojni inženjeri uspjeli prenijeti praktično sve mogućnosti, a da se one ključne značajke nisu pojednostavile ili uklonile. To, ukratko, znači da sve ono što može inačica za stolna računala, zapravo može i ova mobilna.

Neki su detalji dorađeni, pogotovo u smislu korištenja na mobilnim uređajima kod kojih se ne planira korištenje miša i tipkovnice, a dodane su i određene geste za brže zumiranje, pomicanje platna i slično, kao i neki drugi detalji. U svakom slučaju, oni koji već koriste Kritu na svojim računalima, a žele otprilike isto iskustvo i na svojem Android tabletu, samo trebaju instalirati ovu aplikaciju.



