Hrvatska online igra crtanja i pogađanja, Drawize, probila granicu od 100 milijuna crteža

Nakon osam godina postojanja i više od 10 milijuna igrača diljem svijeta u bazu hrvatske aplikacije spremljeno je više od 100 milijuna crteža. Autor najavljuje i nove edukativne projekte

Popularna hrvatska online igra crtanja i pogađanje, Drawize, zabilježila je povijesni trenutak. Nakon osam godina postojanja i više od 10 milijuna igrača diljem svijeta, u bazu ove hrvatske aplikacije spremljen je 100-milijunti crtež.

Iako su se osnivač i igrači pitali što će biti taj jubilarni crtež – hoće li to biti jednostavna skica ili kompleksno umjetničko djelo – sudbina je odradila svoje. Točno 100-milijunti crtež bio je jednostavan, ali efektan crveni balon.

Rad jednog developera

"Kad sam gledao kako se brojač uživo približava nevjerojatnoj brojci od 100 milijuna, nisam znao što očekivati. Činjenica da je jubilarni crtež baš crveni balon – simbol slavlja, zabave i uspona – savršeno opisuje ovaj trenutak za Drawize. To je najbolja moguća potvrda za osam godina rada i izgradnje zajednice," izjavio je za Bug.hr Tomislav Lombarović, osnivač tvrtke Lomboos d.o.o. i developer Drawizea.

Tomislav Lombarović

Ono što ovaj uspjeh čini još značajnijim jest činjenica da je Drawize rezultat rada samostalnog developera. U industriji video igara kojom često dominiraju veliki studiji s ogromnim budžetima, Lombarović je uspio izgraditi platformu koja parira globalnim gigantima. Drawize je danas postao prepoznatljiv brend kojeg koriste škole za edukaciju, ali i zaposlenici brojnih svjetskih kompanija – od IT sektora do Fortune 500 tvrtki – koji platformu koriste za opuštanje i povezivanje timova.

Budućnost je u AI edukaciji

Uz proslavu prošlosti, Drawize gleda u budućnost. Upravo je predstavljena ranija verzija (Early Access) novog projekta Drawize Academy. Riječ je o inovativnom alatu koji koristi umjetnu inteligenciju kako bi korisnike naučio crtati. Sustav vodi korisnika korak po korak – od osnovnih oblika do naprednih skica – te mu pruža povratne informacije u stvarnom vremenu, djelujući kao osobni instruktor crtanja u pregledniku.