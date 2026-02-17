Quick Search - fleksibilan alat za Android namijenjen sveobuhvatnom pretraživanju

Riječ je o aplikaciji koja želi olakšati proces pretraživanja na Android pametnim telefonima te omogućiti da se pretraživanje gotovo svega, aplikacija, kontakata, lokalnih datoteka i postavki, pa čak i weba, obavlja s jednoga središnjeg mjesta…

Matija Gračanin utorak, 17. veljače 2026. u 08:42
📷 Bug / Copilot
Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv Quick Search
Namjena Mobilni alat za sveobuhvatno pretraživanje
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Kako se svakodnevne rutine sve više prebacuju na pametne telefone, tako i sposobnost brzog i kvalitetnog pretraživanja počinje biti sve važnija. Quick Search je upravo aplikacija koja nastoji pretraživanje Android pametnih telefona objediniti te općenito učiniti jednostavnijim i praktičnim iskustvom.

Naime, uvodi jednu traku putem koje je moguće pretraživati gotovo sve, od instaliranih aplikacija, kontakata, i datoteka na unutarnjoj memoriji telefona, preko postavki samoga sustava pa sve do pretraživanja Interneta za što je se nudi više od dvadeset različitih poznatih tražilica. Na umu samo treba imati da je potrebno dati i odgovarajuće dozvole, kao i to da je riječ o aplikaciji otvorena koda.

Sučelje je vrlo jednostavno, no dovoljno fleksibilno, a posebno se ističe overlay način rada koji se može aktivirati iz bilo koje aplikacije (funkcionira slično Spotlightu na macOS-u). Samo pretraživanje je brzo, čak i kada se je riječ o većem broju lokalnih datoteka ili kontakata. Tu je i integracija s WhatsAppom, Telegramom i Google Meetom pa je moguće odmah slati i poruke na temelju pronađenih kontakata.

Tu su i neki drugi detalji kao što je, na primjer, jednostavan kalkulator koji radi izravno iz trake za pretragu, pritom je moguće dodati i vlastite prečace za omiljene web tražilice, a nekim će sigurno zanimljivo biti i to što je moguće iskoristiti i Gemini API (za to je potrebno imati i odgovarajući API ključ). Dakako, tu je i čitav niz drugih sitnica i detalja, a svakako je dobro to što se Quick Search može koristiti besplatno.

