Notch-Touch - omogućava korištenje prostora oko rupice prednje kamere na različite načine

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja omogućava da se prostor oko rupice prednje kamere može iskoristiti na različite načine pa je tako moguće da se izvršavaju različite radnje kada se prostor oko kamere više puta klikne, klizne po njoj lijevo ili desno te drugo…

Matija Gračanin utorak, 16. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Notch-Touch
Namjena Pretvara prostor oko prednje kamere u gumb
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 1,19 eur

Notch-Touch je još jedna aplikacija namijenjena Android telefonima koja nastoji iskoristiti jedan od često zanemarenih elemenata pametnih telefona, a to je prostor oko rupice prednje kamere, pretvarajući ga u dodirnu zonu kojom će se moći izvoditi različite prethodno definiranje radnje.

U suštini, prostor oko prednje kamere zapravo će biti pretvoren u nevidljivi gumb za koji je moguće definirati raznovrsne radnje kao što je pokretanje kamere, stvaranje snimke zaslona, otvaranje postavki pametnog telefona, uključiti ili isključiti bljeskalicu te pokrenuti neku željenu aplikaciju.

Pritom je dostupno nekoliko različitih akcija pa se prostor oko rupice može dodirnuti jednom, dvaput ili tri puta, klizati lijevo ili desno, te dodirnuti i zadržati, a onda za svaku od tih akcije definirati jednu od već spomenutih radnji.

Da bi aplikacija mogla funkcionirati onako kako bi se to od nje očekivalo, potrebno joj je dodijeliti odgovarajuće dozvole, a jednako je tako potrebno definirati i poziciju te veličinu te posebne dodirne zone. Besplatna inačica aplikacije prikazuje oglase, no njih se može riješiti jednokratnim plaćanjem 1,19 eura.



