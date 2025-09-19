Opal - nastoji riješiti problem prekomjernog korištenja pametnih telefona

Riječ je o jednoj od najpoznatijih aplikacija na iOS-u koja nastoji pomoći smanjiti vrijeme koje se provodi na pametnim telefonima te da se razviju bolje digitalne navike, a koja je sada već neko vrijeme dostupna i na Android telefonima…

OSNOVNI PODACI Naziv Opal Namjena Pomaže smanjiti prekomjerno korištenje smartfona Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 99,99 USD godišnje

Opal je aplikacija za sve one koji žele spriječiti prekomjerno korištenje pametnih telefona te tako stvoriti zdravije digitalne navike i to bez potrebe za isključivanjem iz online svijeta. U suštini omogućuje postavljanje pravila i ograničenja korištenje aplikacija, zatim blokiranje pristupa određenim sadržajima, a tu je i praćenje navika samog korištenja pametnog telefona.

Konceptualno gledano, filozofija aplikacije ne temelji se isključivo na ograničenjima, nego na postavljanju jasnih ciljeva. Jednom kada je to učinjeno i završeno je ono inicijalno podešavanje (potrebno je i otvoriti korisnički račun), moguće je aktivirati periode namijenjene radu i produktivnosti (Focus Session) tijekom kojih će pristup definiranim aplikacijama biti blokiran.

Zgodno je to što se blokiranje aplikacija može postaviti unaprijed prema zadanom rasporedu i tako isplanirati dan, a zanimljivo je i to što se mogu pozivati prijatelji i članovi obitelji koji se svi onda mogu međusobno motivirati i odgovorno se držati zadanih ciljeva (smanjeno korištenje pametnog telefona).

Sučelje aplikacije je uredno i minimalističko, tu su i brojni drugi detalji i mogućnosti kao što je opcija Deep Focus koja nudi maksimalnu razinu blokiranja, zatim solidno osmišljen pregled aktivnosti i statistički podaci, te još štošta drugo. Osnovno izdanje je besplatno, ali za to ograničeno mogućnostima, dok je za sve ono što Opal može ponuditi potrebno plaćati pretplatu koja stoji oko sto dolara godišnje.