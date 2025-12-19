Tomato - tajmer za tehniku Pomodoro koji će se dopasti ljubiteljima minimalizma

Kada je riječ o tehnikama za upravljanje vremenom, Pomodoro tehnika se već godinama nameće kao jedan od najučinkovitijih načina za održavanje usredotočenosti, pa stoga ne čudi što postoji niz aplikacija koje nastoje pomoći upravo kod primjene te tehnike. Ovo je još jedna takva aplikacija…

Matija Gračanin petak, 19. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Tomato 
Namjena Tajmer za tehniku Pomodoro 
Android Google Play / F-Droid
iOS Nema
Cijena Besplatan / 2,99 eur (Tomato+)

Tomato je aplikacija koja će biti korisna svima onima koji žele bolje upravljati svojim vremenom i olakšati si održavanje usredotočenosti koristeći sada već dobro poznatu tehniku Pomodoro. Ističe se vrlo jednostavnim i intuitivnim dizajnom, minimalističkim pristupom i činjenicom da je riječ o aplikaciji otvorena koda.

Sama aplikacija omogućava definiranje standardnih intervala od 25 minuta za rad te kratkih i dugih stanki, a ono što je posebno praktično, svakako je činjenica da parametre svatko za sebe može vrlo lako prilagoditi (određena razina fleksibilnosti se naglašava i kroz prilagodbu sučelja). Naravno, kako je asketska priroda ove aplikacije jasno vidljiva, ne treba očekivati čuda, no ne može se ne reći da Tomato svoj posao ne obavlja korektno.

Štoviše, nude se tek osnovne kontrole za pokretanje, pauziranje i resetiranje brojača, a uz vizualni prikaz koliko je vremena još preostalo, tu je i podrška za notifikaciju koje će upozoriti kada je vrijeme za predah ili za nastavak onoga što se radilo. Osim toga, tu je i statistički pregled prošlih ciklusa, čime se zapravo može pratiti osobna produktivnost kroz nekog razdoblje.

Aplikacija se može koristiti sasvim besplatno, no ta je inačica ponešto limitirana mogućnostima. Srećom, izdanje Totmato+ uz koje se na raspolaganje dobivaju sve mogućnosti, a jednako tako se i podržava daljnji razvoj aplikacije stoji 2,99 eura jednokratno. Svejedno, oni koji traže solidan tajmer za tehniku Pomodoro, s ovom će ga aplikacijom zapravo i dobiti.



