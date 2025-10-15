ScrollGuard - blokiranje beskrajnog skrolanja videa na popularnim mrežama

Kratki video zapisi postali su gotovo nezaobilazna forma na brojnim društvenim mrežama i platformama, no upravo su oni jedan od ključnih razloga zašto mnogi pretjerano koriste pametne telefone. Ova aplikacija nastoji upravo to spriječiti…

OSNOVNI PODACI Naziv ScrollGuard Namjena Blokiranje kratkih video zapisa na društvenim mrežama Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 14,99 eur (Pro)

ScrollGuard je još jedna do aplikacija koja nastoji pomoći prekomjerno korištenje pametnih telefona, no umjesto da se usredotočuje na vremensko ograničavanje korištenja samoga telefona ili aplikacija, ova omogućava blokiranje neizmjerno popularnih kratkih video zapisa na određenim platformama (Shorts, Reels i slično).

Samu je aplikaciju jednostavno koristiti, a nakon instalacije je potrebno aktivirati pristup kroz Accessibility Service na koji se sama aplikacija oslanja kako bi mogla prepoznati akciju klizanja po zaslonu kao i za identifikaciju te samo blokiranje kratkih video zapisa na podržanim platformama (potrebno je dati i druge dozvole).

Zasad se aplikacija specijalizira za Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, LinkedIn i Snapchat, a ključna je prednost činjenica da će se navedene aplikacije zapravo moći normalno koristiti, no pritom se neće upasti u zamku beskonačnog skrolanja iznimno zaraznih video zapisa kratkoga formata.

Ako aplikacija detektira da se predugo skrola, iskočit će poruka o tome (te je poruke moguće i prilagoditi), tu je i poseban modalitet u kojem će se definirane postavke štite lozinkom koju valja dati članu obitelji ili prijatelju kako bi se preveniralo pretjerano skrolanje, tu je i mogućnost pauziranja same zaštite, pregled statistika i štošta drugo. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali je tu i opremljenije izdanje Pro koje stoji 14,99 eura.