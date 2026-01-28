Cookieji nisu za djecu: Microsoft mora prestati s nezakonitim praćenjem učenika

Austrijska agencija za zaštitu podataka naložila je Microsoftu obustavu korištenja kolačića za oglašavanje unutar obrazovnog softvera, nakon što je utvrđeno kršenje privatnosti maloljetnika

Sandro Vrbanus srijeda, 28. siječnja 2026. u 11:53
📷 noyb
noyb

Aktivisti za zaštitu podataka proglasili su još jednu pobjedu nad poslovično im "ljutim" neprijateljima – velikim tehnološkim korporacijama. Ovoga puta po njih pozitivna odluka dolazi iz Austrije, gdje je nacionalna agencija za zaštitu podataka (DSB) ovoga tjedna donijela odluku kojom je utvrđeno da je Microsoft nezakonito instalirao kolačiće za praćenje na uređaje učenika, bez ishođenja njihove prethodne privole.

Prema Microsoftovoj dokumentaciji, ovi kolačići služe za analizu ponašanja korisnika, prikupljanje podataka iz internetskog preglednika te u svrhe oglašavanja. Odluka DSB-a uslijedila je nakon pritužbe koju je podnijela organizacija za zaštitu digitalnih prava noyb još u lipnju 2024. godine. Ovo je druga značajna pravna pobjeda te udruge protiv Microsofta u kratkom razdoblju. Odluka iz listopada 2025. godine utvrdila je da je ta kompanija kršila pravo na pristup podacima prema GDPR-u.

Naloženo usklađenje

U novom postupku, DSB je naložio Microsoftu da u roku od četiri tjedna uskladi svoje poslovanje i prestane s praćenjem učenika. Zanimljivo je da su i škole i austrijsko Ministarstvo obrazovanja tvrdili kako nisu bili svjesni postojanja takvih kolačića sve do pokretanja pravnog postupka.

Tijekom tog postupka Microsoft je pokušao osporiti nadležnost austrijskog tijela, tvrdeći da je za njihove proizvode u Europi odgovorna podružnica u Irskoj. Međutim, DSB je taj argument odbacio, zaključivši da ključne odluke o obradi podataka donosi središnjica u Sjedinjenim Američkim Državama. Iz udruge noyb ističu da američke tehnološke tvrtke često pokušavaju prebaciti nadležnost na Irsku zbog tamošnje reputacije blažeg provođenja zakona EU-a.

Ova odluka mogla bi imati dalekosežne posljedice jer platformu Microsoft 365 Education koriste milijuni učenika i nastavnika diljem Europe. Budući da praćenje bez privole nije u skladu s regulativom Unije, problem se potencijalno širi i na poslovne korisnike standardnog paketa Microsoft 365. Njemačka nadzorna tijela već su ranije izrazila stav da ovaj softver ne ispunjava stroge zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li se austrijska odluka uskoro "preliti" i na ostatak korisnika u Europskoj uniji.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi