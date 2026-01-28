Cookieji nisu za djecu: Microsoft mora prestati s nezakonitim praćenjem učenika

Austrijska agencija za zaštitu podataka naložila je Microsoftu obustavu korištenja kolačića za oglašavanje unutar obrazovnog softvera, nakon što je utvrđeno kršenje privatnosti maloljetnika

Aktivisti za zaštitu podataka proglasili su još jednu pobjedu nad poslovično im "ljutim" neprijateljima – velikim tehnološkim korporacijama. Ovoga puta po njih pozitivna odluka dolazi iz Austrije, gdje je nacionalna agencija za zaštitu podataka (DSB) ovoga tjedna donijela odluku kojom je utvrđeno da je Microsoft nezakonito instalirao kolačiće za praćenje na uređaje učenika, bez ishođenja njihove prethodne privole.

Prema Microsoftovoj dokumentaciji, ovi kolačići služe za analizu ponašanja korisnika, prikupljanje podataka iz internetskog preglednika te u svrhe oglašavanja. Odluka DSB-a uslijedila je nakon pritužbe koju je podnijela organizacija za zaštitu digitalnih prava noyb još u lipnju 2024. godine. Ovo je druga značajna pravna pobjeda te udruge protiv Microsofta u kratkom razdoblju. Odluka iz listopada 2025. godine utvrdila je da je ta kompanija kršila pravo na pristup podacima prema GDPR-u.

Naloženo usklađenje

U novom postupku, DSB je naložio Microsoftu da u roku od četiri tjedna uskladi svoje poslovanje i prestane s praćenjem učenika. Zanimljivo je da su i škole i austrijsko Ministarstvo obrazovanja tvrdili kako nisu bili svjesni postojanja takvih kolačića sve do pokretanja pravnog postupka.

Tijekom tog postupka Microsoft je pokušao osporiti nadležnost austrijskog tijela, tvrdeći da je za njihove proizvode u Europi odgovorna podružnica u Irskoj. Međutim, DSB je taj argument odbacio, zaključivši da ključne odluke o obradi podataka donosi središnjica u Sjedinjenim Američkim Državama. Iz udruge noyb ističu da američke tehnološke tvrtke često pokušavaju prebaciti nadležnost na Irsku zbog tamošnje reputacije blažeg provođenja zakona EU-a.

🎉 First WIN of 2026: the Austrian DPA has ordered Microsoft to stop tracking school childrenhttps://t.co/Ox5KDEdy6Z — noyb (@NOYBeu) January 27, 2026

Ova odluka mogla bi imati dalekosežne posljedice jer platformu Microsoft 365 Education koriste milijuni učenika i nastavnika diljem Europe. Budući da praćenje bez privole nije u skladu s regulativom Unije, problem se potencijalno širi i na poslovne korisnike standardnog paketa Microsoft 365. Njemačka nadzorna tijela već su ranije izrazila stav da ovaj softver ne ispunjava stroge zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li se austrijska odluka uskoro "preliti" i na ostatak korisnika u Europskoj uniji.