Pixelit - moderna aplikacija koja pomaže pri usvajanju dobrih navika i to piksel po piksel

Aplikacija koje pomažu usvojiti dobre navike definitivno ne nedostaje, a premda se može činiti da je ovdje riječ tek o još jednom takvom rješenju, od konkurencije se prije svega ističe vizualnom jednostavnošću u fokusom na funkcionalni asketizam…

Matija Gračanin ponedjeljak, 16. veljače 2026. u 06:22
📷 Bug / Grok
Bug / Grok
OSNOVNI PODACI
Naziv Pixelit
Namjena Pomaže usvojiti dobre navike
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 1,87 eur (Pro)

Pixelit je zgodno osmišljena aplikacija koja nastoji pomoći pri usvajanju dobrih navika, ali koja se za razliku od većine sličnih aplikacija, oslanja na jednostavan koncept vizualnog praćenja proces usvajanja neke navike te umjesto klasičnih lista i podsjetnika, koristi matricu obojenih polja (piksela) za vizualizaciju kronologije svakodnevnih aktivnosti.

Sam koncept, osim što vizualno dobro može izgledati, zapravo je vrlo jednostavan. Svaki se dan označava e kao piksel, dok na samom korisniku ostaje da definira što taj piksel predstavlja, naviku koju se želi usvojiti, raspoloženje ili bilo koju drugu ponavljajuću radnju koju se želi pratiti.

Sve počinje tako da se definiraju ciljevi koji se žele postići, a svaki se od ciljeva može dodatno prilagoditi bojom i prikladnim emojiem, a Pixelit će nakon toga generirati mrežu u koju će se svakodnevno unositi status. Osim navika, moguće je bilježiti i raspoloženje kroz pet unaprijed definiranih razina, a tu je i zgodno osmišljen pregled prikupljenih statistika, kao i neki drugi detalji.

Ukratko, oni koji traže jednostavnu i praktičnu aplikaciju koja će im pomoći pri usvajanju dobrih navika ili mobilno rješenje za koje će poslužiti kao svojevrsni dnevni podsjetnik i vizualni dnevnik,  svakako bi trebali probati Pixelit. Doduše, dopast će se onima sklonima minimalizmu, a na umu valja imati i da postoji izdanje Pro koje stoji 1,89 eura mjesečno te koje uklanja ograničenja besplatne inačice.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi