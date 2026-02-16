Pixelit - moderna aplikacija koja pomaže pri usvajanju dobrih navika i to piksel po piksel

Aplikacija koje pomažu usvojiti dobre navike definitivno ne nedostaje, a premda se može činiti da je ovdje riječ tek o još jednom takvom rješenju, od konkurencije se prije svega ističe vizualnom jednostavnošću u fokusom na funkcionalni asketizam…

OSNOVNI PODACI Naziv Pixelit Namjena Pomaže usvojiti dobre navike Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,87 eur (Pro)

Pixelit je zgodno osmišljena aplikacija koja nastoji pomoći pri usvajanju dobrih navika, ali koja se za razliku od većine sličnih aplikacija, oslanja na jednostavan koncept vizualnog praćenja proces usvajanja neke navike te umjesto klasičnih lista i podsjetnika, koristi matricu obojenih polja (piksela) za vizualizaciju kronologije svakodnevnih aktivnosti.

Sam koncept, osim što vizualno dobro može izgledati, zapravo je vrlo jednostavan. Svaki se dan označava e kao piksel, dok na samom korisniku ostaje da definira što taj piksel predstavlja, naviku koju se želi usvojiti, raspoloženje ili bilo koju drugu ponavljajuću radnju koju se želi pratiti.

Sve počinje tako da se definiraju ciljevi koji se žele postići, a svaki se od ciljeva može dodatno prilagoditi bojom i prikladnim emojiem, a Pixelit će nakon toga generirati mrežu u koju će se svakodnevno unositi status. Osim navika, moguće je bilježiti i raspoloženje kroz pet unaprijed definiranih razina, a tu je i zgodno osmišljen pregled prikupljenih statistika, kao i neki drugi detalji.

Ukratko, oni koji traže jednostavnu i praktičnu aplikaciju koja će im pomoći pri usvajanju dobrih navika ili mobilno rješenje za koje će poslužiti kao svojevrsni dnevni podsjetnik i vizualni dnevnik, svakako bi trebali probati Pixelit. Doduše, dopast će se onima sklonima minimalizmu, a na umu valja imati i da postoji izdanje Pro koje stoji 1,89 eura mjesečno te koje uklanja ograničenja besplatne inačice.