Pixlr – solidno opremljen popularan mobilni alat za uređivanje fotografija

OSNOVNI PODACI Naziv Pixlr Namjena Moćan mobilni editor slika Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno / 69 kn godišnje (za prvu godinu)

Izbor omiljenog alata za uređivanje fotografija izravno na pametnom telefonu ili tabletu prilično je individualan. Srećom, ponuda je izdašna među kojima se nalaze i neke legendarne besplatne aplikacije kao što je Snapseed koja je ujedno i mnogima prvi izbor aplikacije za uređivane slika na pametnom telefonu.

Međutim, u konkurenciji kako besplatnih tako i komercijalnih mobilnih uređivača fotografija tijekom vremena se etablirao i Pixlr. Samo jedan od razloga zašto je postao toliko popularan može se naći i u činjenici da se Pixlrovi grafički alati mogu koristiti izravno iz web preglednika, a tu je i posebna inačica za stolna računala.

No, to ne znači i da same mobilne aplikacije nemaju što ponuditi. Baš nasuprot, sve što je potrebno za brzinsku doradu fotografija je tu; čitav niza alata za podešavanje parametara fotografija (moguće je iskoristiti i automatiziranu optimizaciju i doradu), brojni efekti za stilizaciju fotografija, alati za uklanjanje nepravilnosti (primjerice, efekta crvenih očiju) i štošta drugo.

Naravno, tipične stvarčice kao što je mogućnost izrezivanja ili promjene veličine slikama, dodavanje teksta ili primjene hrpice ukrasnih okvira se podrazumijeva. Osim toga, Pixlr će dobro doći i za jednostavno stvaranje kolaža od fotografija koje je do određene razine moguće i prilagoditi, a tu su i predlošci za stvaranje grafičkih uradaka.

Osnovna inačica Pixlra je besplatna, no u sučelju će se prikazivati oglasi. Njih se može riješiti plaćanjem godišnje pretplate od 69 kn za prvu godinu pri čemu se dobiva pristup i dodatnom sadržaju kao što su dodatni fontovi i ukrasni okviri te virtualne naljepnice.