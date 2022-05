Programming Hub - sve što je potrebno za učenje programiranja izravno na pametnom telefonu

OSNOVNI PODACI Naziv Programming Hub Namjena Platforma za učenje programiranja Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 215 kn jednokratno ili 75 kn mjesečno te 879 kn godišnje (Pro)

Programming Hub relativno je poznata platforma koja se specijalizira za učenje programiranja, a proslavila se po tome što je aplikacija napravljena u suradnji sa stručnjacima iz Googlea. Ukratko, nudi sve što je potrebno kako bi i totalni početnici zaronili u šarolik, ali i zbilja ogroman svijet programiranja i to na zabavan način.

Aplikacija nudi više od 150 različitih programerskih tečajeva kroz koje će se učiti brojni poznati programski jezici među kojima su se našli i Java, C, C++, C#, R, SQL, Python i slično, ali i drugi jezici kao što su JavaScript ili HTML. Pri tome su tu i tečajevi koji pokrivaju i područja kao što su etičko hakiranje, kriptovalute, umjetna inteligencija i drugo. Drugim riječima, tu je doista sve što je potrebno kako bi se razvijalo za računala, pametne telefone i web.

Specifičnost aplikacije je i činjenica da nudi integrirani kompajler koji zna raditi s više od 20 programskih jezika pa je vlastite programe moguće isprobavati odmah unutar aplikacije (najkorisnije kod vježbanja na primjerima i zadacima), a tu je i više od pet tisuća već napisanih programa u više od sto programskih jezika koji će jednako tako dobro doći pri učenju.

Osnovna inačica aplikacije je besplatna, no zato i prilično ograničena. Tih se ograničenja može riješiti tako da se kupi izdanje Pro koje stoji 215 kn jednokratno. Prednost kupovine može biti i činjenica da se putem aplikacije mogu dobiti i certifikat o položenom programerskom tečaju. Alternativno se može plaćati mjesečna pretplata od 75 kn ili godišnja od 879 kn (no jasno je da se potiče jednokratna kupovina).