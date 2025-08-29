ReelShort - streaming platforma sa sadržajem optimiziranim za gledanje isključivo na smartfonu

ReelShort je platforma koja nudi sadržaj optimiziran tako da ga je najbolje gledati na pametnim telefonima. Preciznije, riječ je o formatu koji je u potpunosti prilagođen vertikalnom prikazu, dok su sve epizode vrlo kratkog trajanja…

Matija Gračanin petak, 29. kolovoza 2025. u 06:25
OSNOVNI PODACI
Naziv ReelShort 
Namjena Streaming sadržaja optimiziranim za gledanje na smartfonu
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / od 10,99 eur tjedno (VIP)

ReelShort se konceptualno uklapa među druge servise koji nude reelove, videoklipove kratkoga trajanja, s time da je ovdje riječ o platformi koja nudi serije s epizodama koje traju kratko (oko jedne minute) i namijenjene su gledanju u hodu. Osim toga, specifičnost platforme je i činjenica da je sve prilagođeno vertikalnom prikazu, a to znači da je sve najbolje gledati na smartfonu.

Serije je moguće gledati odmah nakon instalacija, no da bi se mogao pregledavati čitav katalog, potrebno je otvoriti korisnički račun (pritom će se dobiti i 20 virtualnih novčića). Sama platforma omogućava besplatno gledanje sadržaja, no vrijede određena ograničenja, kojih se može riješiti ili plaćanjem pretplate ili tako da se osigura virtualna valuta čime se otključava pristup epizodama (otključati se mogu i gledanjem reklama i to do njih pet dnevno) ili višoj razini razlučivosti.

Sam katalog dostupnih serija organiziran je prema različitim kategorijama, a sve je lako pregledavati tek vertikalnim klizanjem; tako se lakše mogu odabrati serije koje će se gledati, a jednako se tako prelazi od epizode do epizode (iako će se prijelazi događati i automatski). Naravno, društvena komponenta je ovdje također istaknuta, pa se računa na komentiranje i na dijeljenje.

Zanimljivo, ReelShort nudi i filmove koji odstupaju od naglašenog kratkog trajanja epizoda, ali i vertikalne orijentacije, a valja spomenuti i da je dobar dio sadržaja na engleskom jeziku (prikazuju se i titlovi), premda postoji i posebna kategorija za sadržaj iz Azije (uostalom, ovakav tip kratkih epizoda zapravo dolazi iz Kine).

Kvaliteta samoga sadržaja je diskutabilna, ali svatko bi mogao pronaći nešto za sebe, pa oni koji žele iskusiti serija koje su optimizirane za gledanje u hodu i isključivo na pametnom telefonu, ovo je platforma koje će im upravo to i omogućiti, i to barem djelomice – besplatno.



