Streaming servisi mogli bi poskupjeti zbog još jedne pravne bitke u Hollywoodu

Iako su načelno zaštitnici intelektualnog vlasništva i bore se za naplatu svojih prava, američki filmski studiji u novoj parnici pokušavaju osporiti slične zahtjeve vlasnika prava na popularne video kodeke

Američko udruženje filmaša Motion Picture Association (MPA) upozorava da bi agresivna naplata patentnih naknada tvrtke InterDigital za video tehnologiju mogla rezultirati izravnim povećanjem cijena pretplata za korisnike streaming servisa – sukus je to dokumenata otkrivenih u sklopu sudskog procesa koji spomenuta tvrtka vodi protiv medijskih divova Disneyja i Amazona. InterDigital je, naime, vlasnik više od 10.000 patenata vezanih uz video tehnologiju, a aktualni se spor temelji na korištenju standarda (kodeka) H.264 i H.265.

Ti su standardi kompresije video sadržaja dio ključnih tehnologija koje koriste servisi kao što su Netflix, Prime Video ili Disney+. Iako je InterDigital pokušao dogovoriti licenciranje svojeg intelektualnog vlasništva s tim kompanijama u srpnju 2022., pregovori tada nisu uspjeli. To je, pak, rezultiralo tužbama u kojima kompanija tvrdi da Disneyjeve i Amazonove platforme neovlašteno koriste njihovu tehnologiju za svoje poslovanje. Tužbu protiv Disneya podigli su u veljači, a protiv Amazona u studenome ove godine.

Ucjena ili pravična naknada?

Na stranu tih kompanija stalo je i udruženje MPA, koje je nedavno sudu dostavilo svoj podnesak. To udruženje, koje inače zastupa interese velikih studija i poznato je po striktnoj zaštiti intelektualnog vlasništva, u ovom slučaju "pjeva drugu pjesmu". Kad im je u interesu platiti što manje, a ne ubrati tantijeme, okrenuli su ploču pa tvrde da InterDigital provodi kampanju "globalne ucjene", s ciljem ostvarivanja neopravdanog profita.

Kodeci H.264 i H265 licencirani su, a streaming servisi ih ne plaćaju

MPA podržava Disneyjevu protutužbu za kršenje antimonopolskih zakona, ističući kako InterDigital koristi iznuđivačke zahtjeve kako bi prisilio streaming servise na plaćanje licenci za svoje licencirane kodeke. Njihov glavni argument počiva na tezi da InterDigital pokušava dvostruko naplatiti svoja prava – naplaćujući licencne naknade od pružatelja streaming usluga za isti sadržaj za koji su proizvođači uređaja već platili licence.

Pitanje korištenja H.264 i H.265

S druge strane, InterDigital se brani tvrdnjom da su spomenuti video standardi obvezni samo za proizvođače hardvera, dok su za streaming servise tehnički opcionalni te da medijske kuće mogu koristiti i ostale, nestandardne tehnologije, ako žele izbjeći plaćanje. MPA tu mogućnost odbacuje, tvrdeći da bi korištenje nestandardnih tehnologija kompresije učinilo streaming servise nekompatibilnima s gotovo svim televizorima i pametnim telefonima na tržištu.

Kao što to obično biva, dok se veliki svađaju, mali nastradaju. U ovom slučaju posljedica pravne bitke mogla bi biti, upozorava MPA, prebačena na krajnje korisnike. Gomilanje naknada, od, kako kažu "beskrupuloznih" vlasnika patenata, moglo bi lako dovesti do povećanja troškova poslovanja streaming servisa. Značajno veći troškovi mogli bi rezultirati i većim cijenama pretplate za potrošače ili smanjenjem produkcije i distribucije sadržaja. O ishodu će odlučiti sud u Delawareu.