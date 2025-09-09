Photo2Calendar+ - skeniranjem stvara kalendare koristeći umjetnu inteligenciju

Ovo nije još jedan tipičan kalendar za organiziranje svojeg vremena i upravljanje zadacima, nego aplikacija koja omogućava da se fotografira papirnati kalendar, raspored sati ili nešto slično, a onda će od toga koristeći Gemini sve stavke dodati u – kalendar…

Matija Gračanin utorak, 9. rujna 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Photo2Calendar+
Namjena Stvaranje kalendara od slika uz umjetnu inteligenciju
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 0,89 eur mjesečno ili 9,99 eura godišnje

Photo2Calendar, baš kao što se može zaključiti prema nazivu, aplikacija je koja će od slika napraviti kalendare, Konkretnije, omogućava da se kamerom ugrađenom u telefon skenira papirnati kalendar, rasporede i tome slično, a onda će uz malenu pomoć Geminija, sve analizirati i omogućiti da se jedna ili više stavki dodaju u vlastiti kalendar.

Naravno, nakon skeniranja, sve je stavke moguće ručno pregledati, editirati i doraditi, a to je uputno napraviti unatoč tvrdnjama autora da je preciznost prepoznavanja i skeniranja vrlo visoka (ovisi i o jeziku). Pritom je, također, moguće i odlučiti koji će se zadaci zadržati, a koji će se odbaciti i to tek klizanjem po zaslonu ulijevo ili udesno.

Jednom kada je sve spremno, stavke je moguće prebaciti u Googleov kalendar, Appleov, Outlook i druge. Tu je i mogućnost izvoza podataka u format .ics (samo u izdanju Premium), a nije ni potrebno koristiti kameru telefona, nego je moguće otvarati slike koje će biti poslane na analizu u od kojih će u konačnici nastati kalendar.

Zgodno je to što se donekle pazilo na privatnost, što znači da se podaci brišu odmah nakon što se obrade (ništa se ne pohranjuje trajno). Photo2Calendar je u osnovnoj inačici besplatan, ali ograničen i s prikazom reklama, ali je zato tu izdanje Premium koje stoji ili 0,89 eura mjesečno ili 9,99 eura godišnje.



