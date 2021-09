Sky Map - mobilni planetarij za lako otkrivanje pozicija planeta i drugih nebeskih tijela

OSNOVNI PODACI Naziv Sky Map Namjena Aplikacija za lociranje nebeskih tijela Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Sky Map je izvorno Googleova aplikacija koja se prvi put pojavila još relativno davne 2009. godine, no tijekom je vremena pretvorena u projekt otvorenog koda koji više nema izravne veze s Googleom osim što ga i dalje održavaju isti razvojni inženjeri, no u svoje slobodno vrijeme. No to ne znači da je Sky Map aplikacija koju ne vrijedi imati na svome pametnom telefonu.

Baš nasuprot, i dalje je riječ o odličnom pomagalu za sve one koji žele proučavati noćno nebo i otkrivati pozicije zvijezda, planeta i drugih nebeskih tijela. Na umu valja imati da se Sky Map ne može uspoređivati s raskošno opremljenim i izvedenim aplikacijama kao što je Star Chart, ali itekako ima svoju vrijednost.

Naime, nakon što se kalibrira kompas kako bi aplikacija pravilno odredila orijentaciju dovoljno je uperiti mobilni telefon u nebo, a aplikacija će na mapi prikazati gdje se točno nalaze razna nebeska tijela. Zgodno je to što aplikaciji nije potrebna internetska veza da bi radila, a tu su i neke zgodne mogućnosti.

Tako je moguće uključiti posebni modalitet prikaza koristan u uvjetima niske razine osvjetljenja, zatim pretraživanja nebeskih objekata, mogućnost putovanja kroz vrijeme, a tu je i jednostavna galerija sa slikama poznatih nebeskih tijela od kuda je odmah moguće pokrenuti i automatsko traženje pozicije istih tih nebeskih tijela. Bilo kako bilo, ovo je još uvijek jedna od nezaobilaznih besplatnih aplikacija kada se želi proučavati svemirska prostranstva.