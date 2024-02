StrongLifts - aplikacija namijenjena ljubiteljima podizanja utega

OSNOVNI PODACI Naziv StrongLifts Namjena Aplikacija za one koji vole vježbati s utezima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 40 eur godišnje (Pro)

O važnosti redovite tjelesne aktivnosti valjda više nije potrebno mnogo govoriti nego tek reći da bi svatko tko ima pretežito sjedilački način života trebao prihvatiti neoborivu činjenicu da će bez redovite tjelesne aktivnosti, prije ili kasnije, imati možda čak i ozbiljne posljedice po zdravlje.

Srećom, postoji niz aplikacija koje potiču vježbanje, a i same mogu totalne početnike voditi kroz različite vježbe. StrongLifts je još jedna takva aplikacija no koja se nameće kao idealno rješenje za one koji vole pretežito vježbati uz podizanje utega, premda se u aplikaciji mogu pronaći i druge vježbe za podizanje opće snage i mišićne mase.

StrongLifts se s jedne strane postavlja kao svojevrsni dnevnik vježbanja koji omogućava praćenje aktivnosti u teretani uz vrlo jednostavno bilježenje ponavljanja setova vježbi (podržani su i pametni satovi), a na temelju čega je kasnije moguće dobiti statistički pregled i pratiti osobni napredak. Sve počinje otvaranjem korisničkog računa pri čemu je potrebno odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja, a onda se aplikacija odmah može početi koristiti.

Besplatna inačica je prilično ograničena, no dostupan je jedan dostupan cjeloviti program vježbanja, planer, pregled povijesti vježbanja te grafički prikaz podataka, automatsko stvaranje pričuvnih kopija i druge stvarčice. Međutim, za punu iskoristivost aplikacije, a posebno ako se računa na dodatne programe vježbanja te vođeno vježbanje kroz video instrukcije, onda je potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 40 eura za izdanje Pro.