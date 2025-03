Apple doživljava povijesnu blamažu: razvoj asistenta Siri zakazao, ali otkaza nema

Rijetko kada se dogodi da Apple, tvrtka poznata po besprijekornoj organizaciji i preciznom planiranju, doživi ovakav javni neuspjeh. Situacija s kašnjenjem nadogradnje Sirija za Apple je izrazito ozbiljna, neugodna i nezgodna. Tvrtka se našla u poziciji da mora javno priznati kako obećane značajke jednostavno nisu spremne za isporuku, što predstavlja jednu od većih blamaža za inače dobro uhodanu organizaciju.

Reorganizacija bez otpuštanja

Prema pisanju Bloomberga, unatoč ozbiljnosti situacije, Apple trenutno ne planira smjene na vrhu zbog AI krize. Umjesto toga, tvrtka razmatra reorganizaciju upravljačke strukture. Razmatra se premještanje više rukovoditelja pod izravno vodstvo Johna Giannandree, Appleovog voditelja za umjetnu inteligenciju, kako bi se ojačao nadzor i ubrzao napredak. Tvrtka je već angažirala dugogodišnju direktoricu Kim Vorrath, poznatu kao "rješavateljicu problema", da pomogne timu izvući se iz trenutne situacije. Ovaj potez pokazuje da Apple problem shvaća ozbiljno, ali vjeruje da ga može riješiti bez drastičnih kadrovskih promjena. Craig Federighi, Appleov šef softvera, nedavno je izrazio zabrinutost drugim direktorima da funkcije ne rade kako je obećano, što je u konačnici dovelo do odluke o odgodi. Njegovo uključivanje u problem dodatno naglašava važnost koju Apple pridaje rješavanju ove situacije.

Marketinška obećanja prije tehnološke spremnosti

Situaciju je znatno pogoršao nesklad između marketinga i razvojnog tima. Walker je objasnio da je "stvar gora jer je odjel za marketinšku komunikaciju htio promovirati ova poboljšanja", iako tehnologija još nije bila spremna. Rezultat je bio da su nove funkcije predstavljene u reklamnim kampanjama i TV spotovima još od prošle godine, što je stvorilo očekivanja koja razvojni tim nije mogao ispuniti.

Te funkcije trebale su biti glavni adut nove iPhone 16 serije, koja već svi znaju, nije donijela velike novosti. Bloombergov novinar Mark Gurman ističe da je Apple na konferenciji za developere u lipnju prikazao samo video simulaciju funkcija, dok je u stvarnosti imao tek "jedva funkcionalan prototip". Obećanja su dana prije nego što je razvoj pokazao stvarnu izvedivost tih funkcija u rokovima koji su javno najavljeni.

Detalji s internog sastanka

Robby Walker, Appleov rukovoditelj zadužen za razvoj Sirija, na internom je sastanku otvoreno priznao da su kašnjenja "ružna" i "neugodna". "Nismo bili u poziciji pokazati plan nakon što je završen, nego smo ga pokazali unaprijed", rekao je Walker, prema izvorima Bloomberga. Ovaj neuobičajeno iskren razgovor otkrio je dubinu Appleovih poteškoća u području umjetne inteligencije.

Walker je priznao da odgođene funkcije rade ispravno "samo u 66 do 80% slučajeva", što znači da gotovo svaki treći put zakazuju. Za Appleove standarde i komercijalnu upotrebu to je daleko od prihvatljivog. "Korisnici ne žele samo nove funkcije - žele pouzdanog Sirija", naglasio je Walker. "Objavit ćemo ove mogućnosti čim budu stvarno spremne."

Funkcije su prvotno bile planirane za proljeće ove godine, no sada se ne očekuju prije 2026., kao dio iOS 19 ciklusa. No čak ni taj rok nije siguran - Walker je upozorio da to "ne znači da će tada sigurno biti objavljene."

Šira strategija ostaje na snazi

Kašnjenje Sirijevih poboljšanja samo je dio Appleove šire AI strategije. Tvrtka je uspjela ostvariti druge ciljeve za Siri, poput uvođenja Type-to-Siri sučelja u iOS 18 i unapređenja razumijevanja korisnika. Sljedeći mjesec Apple planira ponuditi Intelligence funkcije na nekoliko novih jezika, a radi i na verzijama za kinesko tržište u suradnji s Alibabom i Baiduom.