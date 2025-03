Apple odgađa personalizaciju Siri do sljedeće godine

Apple je objavio odgodu izdavanja do sljedeće godine svojih dugo očekivanih značajki "personaliziranijeg Siri sučelja", koje su prvotno trebale biti predstavljene unutar trenutnog ciklusa operativnog sustava. Prema službenoj izjavi koju je Johnu Gruberu s bloga Daring Fireball dala Appleova glasnogovornica Jacqueline Roy, ove napredne funkcije bit će odgođene za sljedeću godinu.

Siri odnedavno razgovorljivija

"Siri pomaže našim korisnicima pronaći ono što trebaju i brzo obaviti zadatke, a u posljednjih šest mjeseci učinili smo Siri razgovornijom, predstavili nove značajke poput tipkanja prema Siri i znanja o proizvodima te dodali integraciju s ChatGPT-om," navela je Roy. "Također radimo na personaliziranijem Siri sučelju koje će imati bolji uvid u vaš osobni kontekst, kao i mogućnost poduzimanja radnji za vas unutar i između vaših aplikacija. Trebat će nam više vremena nego što smo mislili za isporuku ovih značajki i očekujemo njihovo uvođenje tijekom nadolazeće godine."

Odgođena funkcionalnost "App Intents"

Odgođene značajke konkretno se odnose na "App Intents" prikazano na Appleovoj Svjetskoj konferenciji programera (WWDC) u lipnju prošle godine. Te bi mogućnosti omogućile Siri pristup i tumačenje osobnih podataka korisnika pohranjenih na njihovim uređajima, što bi omogućilo kontekstualno relevantniju i korisniju interakciju. Primjeri pokazani na WWDC-u uključivali su Siri koja može locirati i reproducirati preporuke podcasta spomenute u porukama ili dohvatiti informacije o letu za članove obitelji iz e-pošte i pružiti ažuriranja statusa u stvarnom vremenu.

Prema Gruberovoj analizi, vrijeme ove objave sugerira da će ove značajke vjerojatno biti integrirane u iOS 19 i macOS 16, umjesto da se pojave u daljnjim nadogradnjama trenutnog iOS-a 18 i macOS-a 15 Sequoia. Razvojne beta verzije za iOS 18.4 i macOS 15.4 već su dostupne bez ovih značajki, a formulacija izjave upućuje na dulji vremenski okvir nego što bi bio potreban za uključivanje u verzije 18.5 ili 18.6.

Zašto je razvoj produžen?

Sadašnje verzije iOS-a i macOS-a već donose nekoliko postupnih unaprjeđenja Siri asistenta kroz Apple Intelligence inicijativu. No upravo odgođene funkcije personalizacije čine srž Appleove AI strategije. Radi se o značajkama koje bi maksimalno iskoristile Appleovu dvostruku ulogu - kao proizvođača hardvera i kreatora softverske platforme, time omogućila umjetnoj inteligenciji rad s osobnim podacima korisnika uz očuvanje privatnosti.

Dobar primjer je prividno jednostavan upit "Kada slijeće mamin let?". Da bi Siri pravilno odgovorio, mora prvo pronaći podatke o letu u korisnikovoj e-pošti ili porukama, zatim odabrati one koji se odnose na trenutni, a ne neki prošli let, potom provjeriti ažurirani status leta na Internetu, i konačno dati precizan odgovor korisniku. Sve to bez kompromitiranja privatnosti ili sigurnosti osobnih podataka. Takav složeni lanac radnji zahtijeva više vremena za pouzdanu implementaciju nego što je Apple prvotno predvidio.

Šefovi testirali pa odbili

Softverski šef Craig Federighi i drugi direktori izrazili su ozbiljnu zabrinutost unutar tvrtke kako značajke ne rade ispravno, ili kako su obećane u javnom predstavljanju, tijekom njihovog osobnog testiranja, navode izvori koje citira Mark Gurman. Neki unutar Appleovog AI odjela vjeruju da bi rad na tim značajkama mogao biti potpuno odbačen te da bi Apple mogao morati izgraditi funkcije iznova, od samom početka.

Appleov neuobičajeni potez

Ova odgoda predstavlja neuobičajeno javno priznanje Applea u vezi s vremenskim okvirom proizvoda. Kako Gruber navodi, tvrtka obično izbjegava najavljivati proizvode prije nego što su spremni za lansiranje, s nekoliko iznimaka uključujući bijeli iPhone 4, koji je isporučen 10 mjeseci nakon najave, i originalne AirPods, koji su kasnili dva mjeseca. Prilikom odgađanja AirPodsa 2016. godine, Apple je dao sličan razlog: "Rani odaziv na AirPods je nevjerojatan. Ne vjerujemo u isporuku proizvoda prije nego što je spreman, i trebamo još malo vremena prije nego što AirPods budu spremni za naše korisnike."

Odgoda se podudara s Gruberovim opažanjem da su se značajke Apple Intelligence općenito pojavile ranije nego što je uobičajeno za Appleove standarde spremnosti, vjerojatno kao odgovor na zamah cijele industrije oko generativnog AI-ja i velikih jezičnih modela. Kako Gruber objašnjava, "Da cijela industrija — zajedno s Wall Streetom, nije usred manije za generativnim AI/LLM-om, 'Apple Intelligence' ne bi bio najavljen do ovogodišnjeg WWDC-a, a ne prošlogodišnjeg."