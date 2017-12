Pomiješana stvarnost sve više opravdava svoje ime

Osim "obične" stvarnosti koju vidimo vlastitim očima, posljednjih godina nas tehnološke kompanije zatrpavaju proizvodima koji omogućavaju da doživimo i neke druge stvarnosti. Prije svega tu se misli na virtualnu (VR) i pomiješanu ili poboljšanu stvarnost (MR ili AR). Upravo ova potonja tehnološki je najzahtjevnija jer mora u istom prikazu inkorporirati trodimenzionalne predmete iz stvarnog i virtualnog svijeta.

Do sada je pomiješana stvarnost funkcionirala na način da sliku iz stvarnog svijeta uzima kao pozadinu, a onda na nju u tri dimenzije smješta virtualne predmete – i to je u posljednje vrijeme činila vrlo dobro. No, sve do sada u pomiješanoj se stvarnosti nije moglo neki virtualni predmet ubaciti iza pravoga, tj. u pravom smislu pomiješati virtualne i realne predmete u vidnom polju.

Od sada virtualni predmeti mogu biti i iza stvarnih, čineći stvarnost uistinu "pomiješanom"

Kako to obično i biva u svijetu tehnologije – kada se pojavi problem ubrzo se za njega nađe i rješenje, pa je tako i u ovom slučaju. Ekipa stručnjaka za AR sa sveučilišta u Arizoni (College of Optical Sciences), izradila je prototip naglavnog uređaja koji je u stanju učiniti upravo to – smjestiti virtualne objekte iza stvarnih (primjer na naslovnoj slici).

Profesorica Hong Hua koja je i vodila ovaj projekt kaže da su od postojećih dijelova sklopili "teleskop" za jedno oko koji je u stanju na zadovoljavajući način modulirati svjetlost kako bi prikazao isprepletene stvarne i virtualne objekte na malenom OLED zaslonu.

Iako je za sada riječ tek o prototipu, ekipa već radi na usavršavanju tehnologije, pa ne treba čuditi ako kroz koji mjesec ili godinu vidimo i gotove uređaje s ovim oblikom pomiješane stvarnosti. Prije toga trebat će sustav učiniti jeftinijim, a potom i kompaktnijim. Zanimljivo, prof. Hua radi i kao savjetnik za tajanstveni AR startup Magic Leap, pa nije isključeno da ovo otkriće jednog dana osvane i na njihovom (za sada vrlo tajnovitom) AR setu.