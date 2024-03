Na noćnom nebu ukazao se "vražji komet" 12P/Pons-Brooks. Kako ga možemo vidjeti?

U naše kozmičko "susjedstvo", odnosno u unutarnje dijelove Sunčevog sustava, periodični komet 12P/Pons-Brooks navrati svakih 71 godinu. Promatranje tog nebeskog objekta, kometa Halleyeve vrste (s periodom između 20 i 200 godina) u pravilu je događaj koji se viđa jednom u životu, ili ako ste posebno sretni, dvaput.

Ovaj komet nosi i nadimak "vražji", budući da je klasificiran kao kriovulkanski, tj. hladni vulkanski komet. Njegova jezgra promjera je oko 30 kilometara i ispunjena je kriomagmom (mješavinom leda, prašine i plinova), a pod utjecajem Sunčevog zračenja ona s vremena na vrijeme erumpira kroz pukotine u površini kometa. Time se koma, plinoviti oblak nastao oko njegove jezgre, širi, a kod ovog kometa to nalikuje na "rogove". Na ovom mjestu možete vidjeti i da njegova koma rotira, pa stvara i vrlo zanimljive vrtloge.

Gdje i kada se komet može promatrati?

12P/Pons-Brooks je, dakle, trenutačno na putu prema svojem perihelu, točki putanje najbližoj Suncu. Tamo će stići 21. travnja, i tada bi trebao biti najsjajniji, s potencijalnom prividnom magnitudom oko +4.5. To je usporedivo sa sjajem Marsa na noćnom nebu, pa će komet biti relativno lako vidjeti i golim okom. Sjaj će nakon tog datuma padati, ali prilike za promatranje mogu se uhvatiti i u tjednima nakon prolaska kroz perihel. Najbliže Zemlji "vražji komet" u ovom će prolasku biti 2. lipnja, a udaljenost će iznositi 1,55 astronomskih jedinica, odnosno 232 milijuna kilometara.

Povijest 12P/Pons-Brooksa Periodični komet, danas poznat kao 12P/Pons-Brooks, u nekim je kineskim i europskim povijesnim izvorima zabilježen još 1385. i 1457. godine, a moguće i više puta u stoljećima prije toga, jer se određeni astronomski zapisi poklapaju s njegovim prolascima. Službeno je otkriven 1812. godine, za što je zaslužan francuski astronom Jean-Louis Pons. Pri sljedećem prolasku, 1884., zamijetio ga je i britansko-američki astronom William Robert Brooks, da bi se kasnije pokazalo kako je riječ o istom objektu. U nekim slučajevima prividna magnituda bila mu je i oko 3, što je usporedivo sa sjajem tamnijih zvijezda, koje se na noćnom nebu danas mogu vidjeti i iz urbanih područja.

Komet trenutačno napušta zviježđe Andromede na sjeverozapadnom nebu. Svakim će danom biti sve zapadnije i približavat će se Jupiteru i Plejadama točno na zapadu. Moguće ga je vidjeti nisko, na tek oko 10° iznad horizonta. Za locirati ga, najjednostavnije je poslužiti se nekom od astronomskih aplikacija. Točan položaj kometa u svakom trenutku moguće je pratiti na ovoj stranici.

12P/Pons-Brooks i galaksija Andromeda Božan Štambuk

Do 26. ožujka sjaj Mjeseca će ga malo zakloniti, no nakon toga, najbolje prilike za promatranje i snimanje pružaju se do kraja prvog tjedna travnja. Što se tiče vremena u danu – bit će vidljiv otprilike sat i pol nakon zalaska Sunca, a otprilike nakon 21 sat uvečer zalazit će ispod horizonta.

Kako se pripremiti za promatranje?

Kao i sa svakim astronomskim fenomenom, najbolje je pronaći područje s tamnim nebom, tj. udaljiti se od gradova i umjetnih svjetala, na mjesto gdje je pogled prema zapadu čist od svjetlosnog onečišćenja. Potrebno je provjeriti i naoblaku, tj. vremensku prognozu. Uz obalu preporuka je gledati prema otvorenom moru, dok je na kopnu pogled bolji s većih nadmorskih visina, primjerice sa Sljemena. Prostim okom se može razaznati jezgra kometa kao mutna zvijezda, ali za bolji doživljaj i više detalja, naročito njegovog repa, preporuča se koristiti dalekozor ili, još bolje, teleskop.

Navedene savjete za promatranje kometa 12P/Pons-Brooks, ali i nešto detaljnije za njegovo uspješno fotografiranje, na svojem je blogu podijelio astrofotograf Božan Štambuk, koji nam je na korištenje ustupio i svoju fotografiju istog kometa. Ona je nastala 13. ožujka, na 300 metara nadmorske visine, iznad suhozida na brdu kraj Dračevice, na otoku Braču.