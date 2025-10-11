Nebeski događaj listopada: dva kometa bit će jedinstven prizor na noćnom nebu

Dva nedavno otkrivena kometa, C/2025 A6 Lemmon i C/2025 R2 SWAN, približavaju se Zemlji, pružajući jedinstvenu priliku za promatranje koja se neće ponoviti stotinama, pa i tisućama godina

Sandro Vrbanus subota, 11. listopada 2025. u 16:28
📷 Gianluca Masi / Virtual Telescope Project
Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Ljubitelji astronomije i promatrači noćnog neba imaju iznimnu priliku svjedočiti rijetkom nebeskom događaju. Dva kometa, označena kao C/2025 A6 Lemmon i C/2025 R2 SWAN, trenutačno su vidljiva na nebu, a njihov bliski susret sa Zemljom očekuje se kasnije ovog mjeseca.

Komet Lemmon uočen je 3. siječnja ove godine, dok je komet SWAN prvi put detektiran nedavno, 10. rujna, tijekom svojeg približavanja Suncu. Narednih tjedana bit će idealno vrijeme za promatranje ovih nebeskih tijela uz pomoć dalekozora ili teleskopa. Oba kometa imaju duge orbite oko Sunca, što znači da će u blizini Zemlje boraviti samo ograničeno vrijeme, čineći promatranje do kraja mjeseca još posebnijim.

Dva rijetka posjetitelja istodobno

Zanimljivost ovog događaja leži u iznimno dugim periodima povratka ovih kometa. Komet SWAN neće se ponovno pojaviti u našoj blizini sljedećih 650 do 700 godina, dok će se na povratak kometa Lemmon čekati čak 1.300 godina. Njihova vidljivost također je specifična – oba se pojavljuju blizu Sunca gledano sa Zemlje, što svakoga dana ostavlja samo kratak vremenski prozor za njihovo promatranje.

Trenutačno je komet SWAN vidljiv u ranim večernjim satima, odmah nakon što padne mrak, i to primarno na južnoj polutci, no postaje sve vidljiviji i na sjevernoj. S druge strane, komet Lemmon, koji je dosad bio vidljiv neposredno prije izlaska sunca na sjevernoj hemisferi, uskoro će postati vidljiv isključivo u večernjim satima.

Komet C/2025 A6 Lemmon 📷 Dan Bartlett
Komet C/2025 A6 Lemmon Dan Bartlett

Vrhunac ovog astronomskog fenomena dogodit će se 20. i 21. listopada, kada će oba kometa biti na svojoj minimalnoj udaljenosti od našeg planeta. To će biti najbolja prilika za promatranje, a astronomi kažu da bi barem Lemmon mogao biti vidljiv čak i golim okom u tom razdoblju. Ipak treba imati na umu da je ponašanje kometa često nepredvidljivo i da im se prividna magnituda može mijenjati, ali i da su to obično "magloviti" izvori svjetlosti koje je teže uočiti nego točkaste izvore poput zvijezda.

Za sve one koji neće biti u mogućnosti promatrati ih uživo, Virtual Telescope Project osigurat će internetski prijenos uživo. On započinje 20. listopada, u 19:30 sati po našem vremenu.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi