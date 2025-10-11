Nebeski događaj listopada: dva kometa bit će jedinstven prizor na noćnom nebu

Dva nedavno otkrivena kometa, C/2025 A6 Lemmon i C/2025 R2 SWAN, približavaju se Zemlji, pružajući jedinstvenu priliku za promatranje koja se neće ponoviti stotinama, pa i tisućama godina

Ljubitelji astronomije i promatrači noćnog neba imaju iznimnu priliku svjedočiti rijetkom nebeskom događaju. Dva kometa, označena kao C/2025 A6 Lemmon i C/2025 R2 SWAN, trenutačno su vidljiva na nebu, a njihov bliski susret sa Zemljom očekuje se kasnije ovog mjeseca.

Komet Lemmon uočen je 3. siječnja ove godine, dok je komet SWAN prvi put detektiran nedavno, 10. rujna, tijekom svojeg približavanja Suncu. Narednih tjedana bit će idealno vrijeme za promatranje ovih nebeskih tijela uz pomoć dalekozora ili teleskopa. Oba kometa imaju duge orbite oko Sunca, što znači da će u blizini Zemlje boraviti samo ograničeno vrijeme, čineći promatranje do kraja mjeseca još posebnijim.

Dva rijetka posjetitelja istodobno

Zanimljivost ovog događaja leži u iznimno dugim periodima povratka ovih kometa. Komet SWAN neće se ponovno pojaviti u našoj blizini sljedećih 650 do 700 godina, dok će se na povratak kometa Lemmon čekati čak 1.300 godina. Njihova vidljivost također je specifična – oba se pojavljuju blizu Sunca gledano sa Zemlje, što svakoga dana ostavlja samo kratak vremenski prozor za njihovo promatranje.

Trenutačno je komet SWAN vidljiv u ranim večernjim satima, odmah nakon što padne mrak, i to primarno na južnoj polutci, no postaje sve vidljiviji i na sjevernoj. S druge strane, komet Lemmon, koji je dosad bio vidljiv neposredno prije izlaska sunca na sjevernoj hemisferi, uskoro će postati vidljiv isključivo u večernjim satima.

Komet C/2025 A6 Lemmon Dan Bartlett

Vrhunac ovog astronomskog fenomena dogodit će se 20. i 21. listopada, kada će oba kometa biti na svojoj minimalnoj udaljenosti od našeg planeta. To će biti najbolja prilika za promatranje, a astronomi kažu da bi barem Lemmon mogao biti vidljiv čak i golim okom u tom razdoblju. Ipak treba imati na umu da je ponašanje kometa često nepredvidljivo i da im se prividna magnituda može mijenjati, ali i da su to obično "magloviti" izvori svjetlosti koje je teže uočiti nego točkaste izvore poput zvijezda.

Za sve one koji neće biti u mogućnosti promatrati ih uživo, Virtual Telescope Project osigurat će internetski prijenos uživo. On započinje 20. listopada, u 19:30 sati po našem vremenu.