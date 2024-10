Neki tvrde da je pronađen jasan tehnološki trag izvanzemaljske civilizacije u našoj galaksiji

"Pronašli smo izvanzemaljsku inteligenciju, koja nije ljudska, u našoj galaksiji, a to još nitko ne zna" – s takvom je "bombom" u javnost izišao britanski popularizator znanosti Simon Holland, otkrivši tamošnjem tabloidu The Mirror svoja saznanja o novoj utrci među astronomima. Prema njegovim tvrdnjama, kineski znanstvenici s 500-metarskog radioteleskopa FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) otkrili su isto što i privatno financirana organizacija Breakthrough Listen, a to je nedvosmisleni tehnološki signal izvanzemaljske inteligentne civilizacije. Trenutačno, kaže Holland, traje utrka u tome tko će biti prvi tim koji će i službeno objaviti tu vijest.

Najveća vijest ikada

On je informacije o tajanstvenom otkriću, navodno prvi put zabilježenome prije nekoliko godina, dobio od insajdera iz projekta Breakthrough Listen. Izvori tvrde da će vijest o otkriću izvanzemaljaca biti službeno obznanjena već u narednim tjednima. Nepobitni dokazi, kaže, snimljeni su radioteleskopom Parkes u Australiji, dolaze iz smjera zvijezde Proxima Centauri, a izvor zračenja poznat je otprije pod kraticom BLC1.

Što je BLC1? Projekt Breakthrough Listen zaista je svojim radioteleskopom Parkes u travnju i svibnju 2019. godine bio snimio vrlo neuobičajen signal iz smjera zvijezde Proxima Centauri. Bio je to signal na frekvenciji od (vrlo preciznih) 982.002 MHz. On je bio dovoljno specifičan da ga znanstvenici uzmu u daljnje razmatranje kao prvi te vrste u ovom projektu, pa su ga i nazvali Breakthrough Listen Candidate 1 (BLC1). Ključna riječ tada bila je "kandidat", a do kraja 2021. godine objavljene su dvije studije koje su opovrgnule inicijalne nalaze. Pokazano je, naime, da je signal s BLC1 malo vjerojatno bio tehnopotpis neke civilizacije, a vrlo vjerojatnije rezultat interferencije s nekim elektroničkim sklopom, tj. da dolazi iz nekog bliskog, zemaljskog izvora.

Pokaže li se točnim ovo što Holland nagovještava, bila bi to vrlo vjerojatno najznačajnija vijest u povijesti ljudske civilizacije. Prvi signal tehnopotpisa neke vanjske inteligentne civilizacije značio bi ne samo da nismo jedini u svemiru, već da nismo jedini niti trenutačno u Mliječnom putu, našoj galaksiji. Odgovorilo bi to na brojna egzistencijalna pitanja te otvorilo brojna nova – no, prije svega, pogledajmo realno što sve prije potvrde o postojanju "malih zelenih" u našem kozmičkom susjedstvu takvo jedno otkriće mora zadovoljiti.

Sedam koraka do službene potvrde

Što je, dakle, potrebno da bi znanstvenici mogli jednog dana, bilo to za koji tjedan ili stoljeće, javnosti obznaniti "Pronašli smo život izvan Zemlje"'? Upravo tim se pitanjem pozabavila skupina NASA-inih znanstvenika pa 2021. godine izradila ljestvicu od sedam razina, nazvanu CoLD (Confidence of Life Detection).

Tih sedam stupnjeva bi bilo koje otkriće trebalo zadovoljiti, kako bi se u znanstvenoj javnosti moglo komunicirati o pronalasku života izvan Zemlje. Oni izgledaju ovako:

Na prvoj razini nalaze se otkrića u kojima se vide naznake mogućeg života, poput biološki relevantnih molekula pronađenih, primjerice, na Marsu; U slučaju da se potvrdi da ovo otkriće nije rezultat kontaminacije uzorka negdje na Zemlji, zadovoljen bi bio i drugi korak; Treću bi se prepreku preskočilo potvrdom da je biološki signal otkriven u području koje je nekada moglo podržavati život (primjer: krater Jezero na Marsu, kojeg istražuje rover Perseverance); Za dospjeti na sredinu skale bilo bi potrebno dokazati da je okruženje (bilo) u stanju održati uvjete pogodne za život, kao i isključiti moguće ne-biološke izvore pronađenih tragova; Sličan biološki signal bi morao biti potvrđen i drugim pronalaskom koji je u skladu s prvim, ali je neovisno prikupljen; Na predzadnju stepenicu dospjeli bi rezultati koji bi isključili alternativne hipoteze o porijeklu otkrića, dobiveni dodatnim istraživanjima; Naposlijetku, najvišu razinu pouzdanosti dobilo bi istraživanje koje bi, na temelju svi prethodnih koraka, donijelo nedvojbeni zaključak o pronalasku života. Ono bi moralo biti neovisno i u skladu s predviđanjima bioloških procesa u okolišu, nastalih na temelju prethodnih studija.

Budimo realni

Priča o kandidatu BLC1 "pala" je ranije već na drugoj stepenici, a do koje će se popeti u novom obliku, mogli bismo doznati uskoro – ako ćemo vjerovati "profesoru" Hollandu. On naglašava da je ovoga puta riječ o simultanom otkriću dvaju nezavisnih skupina, da je točno pozicioniran izvor signala, odvojen od pozadinskog šuma, te da je riječ o otkriću u području traganja za izvanzemaljskom inteligencijom koje obećava najviše od svih dosad.

Organizaciju Breakthrough Listen, među ostalim, financira i Mark Zuckerberg, a osnovao ju je poduzetnik Yuri Milner. Simon Holland je, pak, surađivao s NASA-om, BBC-jem, National Geographicom i Discoveryjem na raznim dokumentarcima. Iako mu je medijsko ime "profesor Holland", on nije profesor niti znanstvenik, pa ako već niste – njegove riječi uzmite s ovećim prstohvatom soli.

U prilog tome da niti ovoga puta nije riječ o potvrdi izvanzemaljskog života ide i statistika. Naime, sustav oko Proxime Centauri sastoji se tek od dva moguće nastanjiva egzoplaneta, od njih procijenjenih oko 300 milijuna u našoj galaksiji. Mliječna staza široka je oko 200.000 svjetlosnih godina, pa bi zapanjujuća slučajnost bila da su dvije civilizacije nastale i razvile se do inteligentne razine tako blizu jedna drugoj – Zemlja i planeti Proxima b i c udaljeni su, naime, tek 4,24 svjetlosne godine.