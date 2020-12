SETI pojasnio detalje o nedavno otkrivenom "tajanstvenom signalu" iz svemira

Iz smjera zvijezde Proxima Centauri do Zemlje je došao nepoznati i neobični radiosignal. Iz projekta SETI pokušali su pojasniti o čemu se radi i jesu li nas to izvanzemaljci pokušali kontaktirati

Prošloga vikenda pojavila se informacija o tome da je projekt Breakthrough Listen svojim radioteleskopom snimio vrlo neuobičajen signal iz smjera zvijezde Proxima Centauri. Kako se u medijima odmah počelo s neutemeljenim špekulacijama o mogućem "kontaktu s izvanzemaljskom inteligencijom", iz instituta koji zaista traga za takvim oblicima života SETI odlučili su pojasniti o čemu je zapravo riječ.

Kao prvo, potvrdili su da je njihov radioteleskop Parkes u Australiji zaista u travnju i svibnju prošle godine zabilježio signal na frekvenciji od (vrlo preciznih) 982.002 MHz. U tim je trenucima radioteleskop "slušao" zvijezdu Proxima Centauri, nama najbližu nakon Sunca, koja se svrstava u red crvenih patuljaka. Ovaj signal bio je dovoljno specifičan da ga znanstvenici uzmu u daljnje razmatranje kao prvi te vrste u ovom projektu, pa su ga i nazvali Breakthrough Listen Candidate 1 (BLC1).

Spoiler: nisu izvanzemaljci

Riječ "kandidat" ovdje je ključna. Radi se, naime, o mogućem signalu, no još nije potvrđeno je li on došao iz nekog do sada neobjašnjenog prirodnog fenomena (što je vrlo malo vjerojatno). Najjednostavnije bi objašnjenje, i za sada najvjerojatnije, bilo da je signal nastao na Zemlji i da ga je antena "uhvatila" kao interferenciju sa svemirskim signalima koje inače osluškuje.

Radioteleskop Parkes

No, upravo ta nedoumica o izvoru signala zainteresirala je mnoge i dovela BLC1 na naslovnice. SETI naglašava da je vjerojatnost bilo kakvog drugog izvora signala, pogotovo ona koja uključuje izvanzemaljsku inteligenciju, nevjerojatno niska. U našoj galaksiji moglo bi postojati oko 300 milijuna nastanjivih egzoplaneta dva od kojih orbitiraju i oko Proxime Centauri.

Kako je Mliječna staza široka oko 200.000 svjetlosnih godina, zapanjujuća bi bila slučajnost da su dvije civilizacije nastale tako blizu jedna drugoj – Zemlja i planeti Proxima b i c udaljeni su, naime, tek 4,24 svjetlosne godine. Nije, dakle, riječ o izvanzemaljcima i SETI najavljuje da će uskoro to i potvrditi. S obzirom, pak, na njihovu dugoročnu misiju, kažu da ih ništa ne bi veselilo više nego da su – u krivu.