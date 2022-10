Sastavljen je najveći digitalni fotoaparat na svijetu, namijenjen teleskopu LSST

Zvjezdarnica Vera C. Rubin u sjevernom Čileu dobit će novi veliki teleskop, čija će digitalna kamera biti najveća na svijetu. Nju već sedam godina osmišljava i sastavlja američki SLAC National Accelerator Laboratory, a ovoga je tjedna ona u punom sjaju prikazana javnosti. Iz SLAC-a kažu kako nova kamera za teleskop LSST (Legacy Survey of Space and Time) još nije potpuno dovršena, ali su njezine mehaničke komponente prvi puta sklopljene u finalni fotogenični oblik, pa je red bio pohvaliti se tim postignućem.

15 TB podataka svake noći

Senzor ovog digitalnog fotoaparata, najvećega na svijetu, sastoji se od čak 189 16-milimetarskih CCD čipova, svaki od kojih ima rezoluciju od po 16 megapiskela, što ukupno čini senzor rezolucije 3,2 gigapiksela, smješten iza leće promjera 1,57 metara. Cijeli sklop morat će biti ohlađen na -100°C kako bi se smanjila "buka" koju senzori hvataju. Vidno polje kamere bit će 3,5°, odnosno oko sedam puta šire od kutnog promjena punog Mjeseca, gledanoga sa Zemlje. Rezolucija je, kažu, dovoljna da snimi lopticu za golf na udaljenosti od 24 kilometra.

Jacqueline Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory

U konačnici će površina pokrivena jednim kadrom biti oko 40 puta veća od površine Mjeseca na nebu. Sustav će snimati fotografije s ekspozicijama dugima po 15-ak sekundi, a nakon svake dvije snimke pomicat će se dalje na sljedeći dio neba. U punom pogonu, svake noći na ovaj će način biti stvoreno 15 terabajta podataka.

Kada bude završen, ovaj će impresivni instrument biti postavljen u zvjezdarnicu Vera C. Rubin, odakle će svake noći snimati cijelo nebo, tj. stvoriti mapu neba oko 1.000 puta tijekom 10 godina rada. "S tom mapom neba, ili točnije filmom neba, radit ćemo neka od najpreciznijih astronomskih mjerenja do sada. Na primjer, očekujemo da ćemo detektirati oko 20 milijardi nebeskih objekata", izjavio je krajem prošle godine za Bug.hr hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, danas voditelj izgradnje ove zvjezdarnice.

Jacqueline Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory

LSST kamera trenutačno se nalazi u čistoj sobi laboratorija SLAC u Kaliforniji, a ako dovršetak radova prođe po planu, u Čile bi trebala otputovati u svibnju sljedeće godine. Prve snimke očekuju se tijekom 2024. godine.