Pričali smo s Hrvatom koji je na čelu izgradnje velike zvjezdarnice Vera C. Rubin u Čileu

Željko Ivezić rođen je 1965. u Sarajevu. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao je strojarstvo 1990. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, te fiziku 1991. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, oba studija summa cum laude. Doktorat fizike stekao je na University of Kentucky u Lexingtonu 1995., iz područja prijenosa toplinskog zračenja i teorijske infracrvene astronomije. Nakon kraćeg postdoktorskog perioda, 1997. godine odlazi na Princeton University gdje radi na Sloan Digital Sky Survey (SDSS). 2004. godine odlazi u Seattle prihvativši docenturu iz astronomije u Department of Astronomy, University of Washington, gdje je 2006. godine promoviran u izvanrednog profesora, te 2008. godine u redovitog profesora u trajnom zvanju.