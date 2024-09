Zemlja će nakratko imati novi "mini mjesec"

Astronomi sa sveučilišta u Madridu proučavali su putanje nedavno otkrivenih asteroida u blizini Zemlje, one čija je putanja oko našeg planeta slična potkovi. Takvi su asteroidi skloni s vremena na vrijeme ući pod snažniji gravitacijski utjecaj te neko kraće vrijeme ostati "zarobljeni" u često vrlo nepravilnim orbitama oko Zemlje, pa potom iz nje ponovno izletjeti. Jedan od nedavno otkrivenih asteroida, maleno nebesko tijelo oznake 2024 PT 5 prati upravo takvu putanju i izgledno je da će nam se nakratko "pridružiti" u narednim mjesecima, pokazuje nedavno objavljena studija.

Asteroid 2024 PT 5 je klase apolonskih asteroida, otkriven je 7. kolovoza u zvjezdarnici ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) u Južnoj Africi. Vrlo je malen, promjera oko 10 metara, pa je i vrlo teško vidljiv, s prividnom magnitudom od oko 27. Ipak su uspješno izmjerene karakteristike njegove putanje, koje ukazuju na to da će on do kraja godine biti u Zemljinoj blizini i pod snažnim utjecajem njezinog gravitacijskog polja, praktički se pretvarajući u njezin privremeni prirodni satelit, odnosno "mini mjesec".

Dva mjeseca novog "mjeseca"

To razdoblje trebalo bi započeti 29. rujna i trajati do 25. studenoga ako se kalkulacije astronoma pokažu točnima. Putanja je pomogla znanstvenicima odrediti i porijeklo ovog objekta. On nije, kako pišu u svojem radu, ljudskog porijekla (poput svemirskog otpada) već je vrlo vjerojatno stigao iz arjunskog asteroidnog pojasa, kao i neki ranije poznati asteroidi klasificirani kao objekti bliski Zemlji.