Analogna iskupljenja: Roland TR-1000 je povratak korijenima

Nakon desetljeća digitalnih lutanja i kontroverznih pretplata, Roland se s novom ritam mašinom TR-1000 vraća onome što ga je proslavilo – pravim analognim sklopovima

Da je Roland u svojoj povijesti izdao samo TR-808, tvrtka bi i dalje imala osigurano mjesto u kući slavnih glazbene opreme. Legendarni 808 vjerojatno je najvažniji instrument od izuma električne gitare i već 45 godina predstavlja kamen temeljac hip-hopa, elektroničke i pop glazbe. No, nakon slavnih 80-ih i 90-ih, činilo se da je japanski div izgubio put, fokusirajući se na digitalne emulacije i pretplatničke modele koji su frustrirali korisnike. Prema pisanju portala The Verge, s novim modelom TR-1000, čini se da je Roland napokon odlučio poslušati i ozbiljno shvatiti vlastitu ostavštinu.

Tijekom 2000-ih, dok su se glazbenici sve više okretali toplini analognog zvuka, dijelom kao reakcija na kliničku hladnoću digitalne produkcije kasnih 90-ih, Roland je ustrajao na svom digitalnom putu. Umjesto da ponude moderne verzije svojih analognih klasika, tvrtka se fokusirala na tehnologiju digitalnog modeliranja (ACB - Analog Circuit Behavior). Rezultat je bila serija proizvoda poput TR-8 i Boutique linije sintisajzera – instrumenata koji su zvučali dobro, ali su za mnoge bili samo blijeda sjena originala. Kap koja je prelila čašu za mnoge bio je Roland Cloud, pretplatnički servis s virtualnim instrumentima koji je patio od bugova, komplicirane strukture i nestajućih licenci.

Za to vrijeme, konkurencija nije spavala. Behringer je iskoristio prazninu na tržištu proizvodeći pristupačne analogne rekreacije Rolandovih klasika poput TR-808 i TB-303, dok je Korg nizao uspjehe s modernim klasicima poput Miniloguea i cjenovno prihvatljive Volca serije. Činilo se da svi osim samog Rolanda razumiju što glazbenici zaista žele: pravi, opipljivi analogni hardver.

Sada, s modelom TR-1000, Roland se vraća na scenu s prvom analognom ritam mašinom nakon kultnog TR-909 iz 1983. godine. Kompanija je, kako navode, pedantno rekreirala analogne sklopove 16 zvukova s modela TR-808 i TR-909 koristeći moderne komponente. Uređaj odiše profesionalnošću – nema napadnih svjetlosnih efekata kao na Aira seriji, a mnoštvo fizičkih kontrola obećava minimalno zaranjanje u zloglasno komplicirane Rolandove izbornike. Najvažnije od svega, za pristup svim funkcijama nije potrebna nikakva pretplata.

TR-1000 djeluje kao proizvod stvoren iz osluškivanja dugogodišnjih želja i kritika korisnika. Ozbiljnog je izgleda, lišen nepotrebnih trikova i, sudeći prema prvim demonstracijama, zvuči odlično. Reakcije fanova i recenzenata su gotovo jednoglasno pozitivne, a komentari na Redditu ga opisuju kao "prekrasan, fokusiran, profesionalan" i "posljednju ritam mašinu koju ćete ikada trebati".

Naravno, ostaje pitanje cijene. S cijenom od gotovo 2.700 dolara, TR-1000 nije za svakoga. No, ako Roland zaista želi usrećiti svoje kupce i dovršiti svoje iskupljenje, možda će nas u budućnosti iznenaditi i s pojednostavljenom verzijom koja se fokusira isključivo na analogne zvukove – po znatno pristupačnijoj cijeni.